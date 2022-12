Découvrez les dernières maquillage à adopter en hiver. Avoir bonne mine peut paraître compliqué lorsque vient l’hiver. Il convient alors de se maquiller conséquemment, car la peau a besoin de plus de soins.

En effet, certains éléments extérieurs agressent la peau. En plus, qui dit nouvelle saison dit nouvelles tendances. Quels sont alors les différents types de maquillage à adopter en hiver ?

Voici quelques tendances pour un résultat éclatant.

Maquillage à adopter en hiver : les yeux

Pour le maquillage des yeux en hiver, il vaut mieux ne pas privilégier les teintes un peu trop flashy. Dans la journée, optez pour un trait d’eye-liner et une fine couche de ce mascara tendance.

Pour les soirées, il est possible de se permettre un maquillage plus prononcé avec un charbonneux. Choisissez des fards à paupières dans des teintes chaudes comme le marron.

Ce qui est certain, c’est qu’il faut opter pour des matières crémeuses. Leur application est plus facile et simple. Elles sont également plus hydratantes, ce qui permet d’avoir un maquillage avec une bonne tenue.

Maquillage à adopter en hiver : le teint

En temps froid, pour une bonne mine, il faut porter une attention spécifique au teint. Ici, le minimalisme est la tendance du moment.

Pour relever ce défi, optez pour le maquillage glowy. Il s’agit d’un style que plusieurs stars choisissent d’adopter. Pour le reproduire, il faut illuminer le teint tout en jouant sur la lumière naturelle.

En outre, le fond de teint mat est à éviter à tout prix. Privilégiez plutôt celui plus fluide. Pour le petit plus, l’enlumineur est un incontournable. Il aide à apporter plus de lumière à votre maquillage.

Maquillage à adopter en hiver : les lèvres

En ce qui concerne les lèvres, tout dépend de ce que vous choisissez pour les yeux. Il vaut mieux jouer sur la sobriété quand vous êtes audacieux en haut.

Si vous avez un maquillage discret au niveau des yeux, vous pouvez adopter la tendance actuelle pour les lèvres. Optez donc pour un rouge à lèvres vinyle. Il donne un fini laqué et brillant.

Mais avant, commencez par redessiner votre bouche avec un crayon à lèvres. Ensuite, prenez une petite mousse pour mettre votre produit. Ici, le pinceau ne sera pas d’un grand intérêt. Résultat ? Vos lèvres sont pulpeuses et brillantes.

Maquillage à adopter en hiver : le cold makeup

C’est une nouvelle tendance qui ne laisse personne indifférent. L’objectif est de rehausser la couleur naturelle de votre épiderme en hiver. Le cold makeup s’inspire des joues et pommettes roses à cause du froid.

Vous n’avez pas besoin de beaucoup pour reproduire à l’identique ce maquillage. Il vous suffit d’avoir un blush crème. Celui en poudre donne un effet moins discret.

Entamez votre maquillage en appliquant le blush sur les joues et les pommettes. N’oubliez surtout pas d’estomper l’excédent de matière avec un pinceau.

Mettez-en aussi sur le bout de votre nez et autour de vos lèvres. Elles paraîtront ainsi plus pulpeuses. Pour un résultat plus naturel, réalisez ce maquillage en adoptant un fond de teint mat.