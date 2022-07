La cigarette électronique, connue aussi sous le nom de e cigarette, vapoteuse ou vaporette, est un dispositif électronique créé en 2011 et contenant un e liquide qui une fois chauffé va produire de la vapeur destinée à être inhalée.

Cette vapeur est visuellement semblable à la fumée du tabac. La e cigarette a ainsi été conçue afin d’aider les personnes souhaitant entamer un sevrage tabagique, en réduisant et maîtrisant le dosage de nicotine.

Le e liquide contenu dans le clearomiseur de la e-cigarette est chauffé sans combustion, par une résistance alimentée par une batterie.

Ce liquide est un mélange aux goûts différents obtenus par des arômes alimentaires, composé aussi de propylène glycol, de glycérine végétal, d’eau et d’alcool.

Les e liquides contiennent ainsi plusieurs dosages de nicotine différents, permettant de mettre en place un vrai schéma de diminution progressive de nicotine.

Il est conseillé de ne pas trop réduire au départ le dosage de nicotine, afin de ne pas créer de sensation brutale de manque, qui pourrait conduire à un échec dans le sevrage.

Pourquoi choisir une cigarette électronique plate ?

Petit à petit les cigarettes électroniques plates, dites aussi de format pods, remplacent les cigarettes électroniques traditionnelles car elles sont pratiques et plus sûres à utiliser.

Modernes, elles nécessitent moins de manipulations. Fines, légères, sobres et ergonomiques, elles se glissent de partout.

Quels sont les avantages d’une cigarette électronique plate ?

Au delà de leur design révolutionnaire et discret, les cigarettes électroniques plates sont un bijou de technologie. Elles peuvent se recharger grâce à un câble micro USB et leur batterie puissante revêt une grande capacité.

Une simple aspiration permet de les faire fonctionner, contrairement à des cigarettes électroniques classiques dotées d’un bouton de mise en marche, reproduisant ainsi le geste naturel du fumeur.

Où acheter une cigarette électronique plate ?

Sur Internet, ces nouveaux formats de cigarette électronique ont inondé le web. Il est désormais très facile de s’en procurer.

L’extérieur de la cigarette électronique plate doit être nettoyé avec un chiffon propre et sec et simplement de l’eau. Le compartiment de la recharge et le logement du réservoir doivent également être propres, sans dépôt de liquide, de manière à préserver un contact optimal.

Les résidus peuvent être retirés a l’aide d’un coton tige. Les poussières de la prise micro USB, permettant la recharge, doivent également être retirées délicatement avec une brosse à dent par exemple pour plus de précisions.

Ce nettoyage doit en outre systématiquement être réalisé après chaque passage à la plage car les grains de sable se logent très facilement.

Blu 2.0 la nouvelle cigarette électronique plate

La Blu 2.0 est la nouvelle e-cigarette dotée de capsules dont la fermeture est assurée magnétiquement. Le pods permet la vérification instantanée d’état de la charge et la désactivation ou l’activation tactile de la batterie. Ces outils pratiques sont également le gage d’une sécurité de manipulation.