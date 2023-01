Vous le savez mais il n’est pas toujours facile de réussir à trouver la coupe de cheveux qui vous va le mieux.

Pourtant, il existe une règle très simple qui va vous permettre de déterminer quelle est la coupe de cheveux qui mettra davantage votre visage en valeur !

La règle à suivre pour trouver la coupe de cheveux qui vous va le mieux

Une astuce coiffure suivie par toutes les spécialistes de la beauté

Avec ce début d’année qui commence, vous avez peut être envie de prendre un tout nouveau départ. Il est vrai que c’est la période parfaite pour recommencer à zéro et repartir sur de bonnes bases. Pour ce faire, il peut être intéressant d’apporter un petit peu de changement dans votre look de tous les jours. Et si, vous profitiez de ce mois de janvier pour changer de coiffure ?

Il n’y a rien de mieux qu’une nouvelle coupe de cheveux pour se sentir transformée. Seulement, il n’est pas simple de choisir celle qui vous ira le mieux. Vous ne savez jamais si vous devez continuer à laisser pousser vos longueurs ou si, au contraire, vous devez tout couper. Vous pouvez arrêter de vous poser toutes ces questions. Ainsi, il existe une règle très simple qui va vous aider à déterminer quelle est la longueur qui va le mieux à votre visage.

Pour ce faire, vous aurez simplement besoin de vous munir d’une règle et d’un crayon. Il s’agit de la méthode des 5,5 centimètres dont vous avez peut être entendu parler sur les réseaux sociaux. C’est une astuce que toutes les fans de beauté ont déjà adopté.

Mettre en pratique cette règle toute simple à la maison

Pour appliquer et mettre en pratique cette méthode chez vous, ce n’est vraiment pas très compliqué. Ainsi, vous devrez commencer par vous munir de votre crayon. Vous devrez le placer à l’horizontale, juste en dessous de votre menton.

Vous devrez ensuite suivre cette ligne jusqu’en-dessous de votre oreille. Une fois à ce niveau, vous n’aurez plus qu’à mesurer la distance entre le crayon et votre oreille. Si cette mesure dépasse les 5,5 centimètres, cela veut dire que sont les coiffures longues qui vous vont le mieux, comme les Scandi Waves par exemple.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chris Jones (@chrisjones_hair)

Mais, si cette mesure est inférieure à ce chiffre, alors cela signifie que vous devrez plutôt opter pour une coupe de cheveux courte comme un carré, toujours aussi tendance cette année à venir.