Choisir la robe d’été idéale peut sembler être une tâche ardue, surtout lorsqu’il s’agit de trouver une coupe qui flatte parfaitement votre morphologie. En fait, il existe diverses coupes de robe qui mettent en valeur vos atouts tout en vous faisant sentir à l’aise et élégante.

Voici un guide détaillé pour vous aider à déterminer la tenue d’été qui convient le mieux à votre silhouette.

La structure corporelle en sablier

La silhouette en sablier se caractérise par des épaules et des hanches de largeur similaire avec une taille bien marquée. Cette morphologie peut porter presque tous les styles de robes, tels que :

Mettez en valeur votre taille avec des robes ajustées qui soulignent vos courbes naturelles. Ainsi, celles en fourreau ou cintrées à la taille sont parfaites.

Les robes portefeuille sont idéales, car elles accentuent la taille tout en étant confortables.

La robe d'été fit-and-flare est ajustée en haut et évasée en bas qui met en avant la silhouette en sablier.

Adoucir la silhouette en rectangle avec la robe d’été adéquate

La morphologie en rectangle se caractérise par des épaules, une taille et des hanches de largeur similaire. De ce fait, créez une illusion de courbes et définissez votre taille avec ces coupes :

Une tenue trapèze est évasée à partir de la taille, ce qui crée une illusion de courbes plus prononcées.

Les robes avec une ceinture ou une bande à la taille aident à définir votre taille et à créer un corps plus féminin.

Les détails qu'apportent les robes à volants ou fronces ajoutent du volume et des courbes là où vous en avez besoin.

La morphologie en forme de poire

La silhouette en poire se caractérise par des hanches plus larges que les épaules, avec une taille bien définie. Alors, équilibrez la partie supérieure de votre corps par rapport aux hanches avec :

Les robes empire sont cintrées juste sous la poitrine et s’évasent vers le bas, mettant ainsi l’accent sur le buste.

Une robe d'été à encolure bateau qui aide à équilibrer les épaules avec les hanches.

Une tenue avec une coupe A-line s'évase doucement à partir de la taille, ce qui aide à masquer les hanches.

Une robe d’été parfaite pour une structure en pomme

La silhouette en pomme se caractérise par une partie supérieure du corps plus volumineuse avec des jambes souvent fines. De ce fait, détournez l’attention de la taille et mettez en avant les jambes avec :

Les robes estivales droites et fluides qui créent une ligne continue qui allonge la silhouette sans souligner la taille.

La tenue en coupe trapèze crée une silhouette équilibrée en ajoutant du volume aux jambes et en camouflant la partie médiane.

La silhouette en triangle inversé

La morphologie en triangle inversé se caractérise par des épaules plus larges que les hanches, avec une taille peu marquée. Ainsi, atténuez la largeur des épaules et créez du volume au niveau des hanches avec ces coupes-là :

La robe d'été à encolure en V attire l'attention vers le bas, adoucissant ainsi les épaules larges.

Une tenue avec une jupe plissée ou à volants ajoute du volume au niveau des hanches, équilibrant la forme du corps.

. Les robes sans bretelles peuvent aider à réduire visuellement la largeur des épaules et à mettre en avant la poitrine.

Conseils supplémentaires pour porter une robe d’été

Pour ces vacances, utilisez des imprimés et des couleurs pour attirer ou détourner l’attention. De même, complétez votre tenue avec des accessoires stratégiquement placés, comme une ceinture pour définir une taille peu marquée. Mais aussi, ajoutez à votre tenue un sac à la mode parfait pour les vacances.

Trouver la coupe de robe d’été qui convient le mieux à votre morphologie n’est pas une science exacte. Toutefois, en connaissant les styles qui mettent en valeur vos atouts, vous pouvez faire des choix plus éclairés. Ainsi, choisissez des robes qui vous font vous sentir belle et à l’aise. Ensuite, profitez pleinement de l’été avec style, assurance et confiance en soi.