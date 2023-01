Tous les soirs de la semaine, les spectateurs passent un moment de détente devant le programme Scènes de ménage. Un nouveau couple vient d’ailleurs de rejoindre la série.

De quoi inquiéter les téléspectateurs qui s’interrogent quant à l’avenir de celui formé par Raymond et Huguette !

Un nouveau couple rejoint le programme Scènes de ménage

Une série qui a conquis les téléspectateurs de la chaine M6

Le programme Scènes de ménage fait partie des séries cultes de la chaine de télévision M6. Diffusé en début de soirée, juste avant notamment L’amour est dans le pré, depuis près de quinze ans, ce dernier réalise toujours de très bonnes audiences. Il s’agit d’une série humoristique qui suit le quotidien de six couples différents.

Vous pouvez alors suivre les aventures de Fabien et Emma, José et Liliane ou encore Huguette et Raymond. Chaque couple possède sa propre dynamique que ce soit en fonction de son âge ou de son mode de vie.

Ce nouveau couple qui vient d’arriver dans la série Scènes de ménage

Si vous faites partie des fans de Scènes de ménage, vous avez certainement dû avoir une petite surprise lors de l’émission de lundi dernier. En effet, un nouveau couple vient de rejoindre le programme ! Désormais, vous allez également pouvoir suivre les aventures de Christine et Gilbert.

Deux personnalités atypiques interprétées par les comédiens Fanny Cottençon et Didier Bénureau. Christine est une femme d’une soixantaine d’années qui vient d’investir dans un village vacances. Gilbert, quant à lui, est un homme du même âge qui vient de prendre sa retraite de chauffeur poids lourd.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Scènes de ménages (@scenes_de_menages_m6)

De nombreuses rumeurs affolent la toile quant au départ de Raymond et Huguette

Depuis l’arrivée de ce nouveau couple dans Scènes de ménage, les rumeurs vont bon train. En effet, certains spectateurs sont persuadés qu’ils sont là pour remplacer Raymond et Huguette. Une rumeur qui enfle depuis l’absence d’Huguette dans le prime diffusé la semaine dernière sur M6, où les couples partaient pour la Corse.

Pourtant, d’après le producteur de la série, il n’est pas du tout question de remplacer le couple culte pour le moment. D’ailleurs Christine et Gilbert, même s’ils sont à la retraite, sont bien plus jeunes que Raymond et Huguette. Nous devrions en savoir plus d’ici quelques mois. Pour le moment, l’arrivée de ce nouveau couple a provoqué des réactions assez mitigées de la part des internautes.