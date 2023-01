Les téléspectateurs de la chaine M6 attendent ce moment avec impatience. Leur émission préférée, L’amour est dans le pré, sera très bientôt de retour sur leurs écrans.

Quelques futurs participants commencent d’ailleurs déjà à faire parler d’eux. C’est le cas de ce candidat qui souffre d’un handicap.

Un candidat de L’amour est dans le pré souffre d’un handicap

Une dix-huitième saison qui sera bientôt de retour sur M6

Cela fait déjà de nombreuses années que vous pouvez suivre les destins amoureux des agriculteurs de L’amour est dans le pré sur M6. Ainsi, les dix sept premières saisons ont déjà été diffusées sur la chaine M6. Vous pouvez être rassurée puisque le programme sera prochainement de retour pour une dix huitième saison.

Cette dernière s’annonce d’ores et déjà exceptionnelle. Vous pourrez alors découvrir la première émission de la saison dans un tout petit peu plus d’une semaine maintenant. L’amour est dans le pré va revenir à partir du 30 janvier prochain. De quoi bien débuter le mois de février, période synonyme d’amour et de romantisme.

Un candidat a déjà touché le coeur du public de L’amour est dans le pré

Bien que l’émission ne soit pas encore disponible, nous connaissons déjà le casting de cette saison à venir. Ainsi, vous allez découvrir de nombreux agriculteurs cette année. Ces derniers seront au nombre de quatorze. L’un d’entre eux semble avoir déjà touché le coeur du public. Il s’agit de Patrice, un homme d’une quarantaine d’années. Ce dernier est éleveur de vaches laitières.

Patrice souffre d’un handicap depuis sa naissance. En effet, ce dernier est hémiplégique. Il s’agit d’une paralysie qui ne va toucher qu’une seule partie du corps. Pour l’agriculteur, ce sera la partie de droite de son corps qui sera impactée par la maladie. Il ne reste plus qu’à croiser les doigts pour que ce dernier rencontre l’amour !

L’Amour est dans le pré : l’un des candidats 2023 souffre d’un handicap de naissance @doctissimo https://t.co/j0Wou8OWL3 — Doctissimo (@doctissimo) January 17, 2023

Des participants au profil très varié cette année

Parmi les autres membres du casting, vous allez faire connaissance avec deux très jeunes participants. Il s’agit de Perrine et de Clément. Ces derniers sont âgés de vingt six ans. Il est certain que les deux participants vont recevoir un grand nombre de lettres.

Clément, très timide, n’a jamais été à l’aise avec les femmes. Espérons que cette saison de L’Amour est dans le pré lui permette de trouver celle qui lui faut. Vous le découvrirez bien assez tôt !