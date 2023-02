Le lancement de la série Sex Education sur Netflix a été un grand succès. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien que la quatrième saison est si attendue par les spectateurs.

Seulement, nous venons d’apprendre une nouvelle qui va vous décevoir. L’un des acteurs principaux a décidé de quitter le programme et de faire ses adieux !

L’un des acteurs principaux décide de quitter la série Sex Education

Ce personnage va faire ses adieux lors de la prochaine saison de la série Netflix

Si vous avez terminé de regarder les trois premières saisons de la série Sex Education sur Netflix, vous devez avoir hâte de découvrir la quatrième saison. Malheureusement sa diffusion ne sera pas pour tout de suite. D’ailleurs, cela sera la dernière saison où vous pourrez voir ce personnage central.

En effet, il se trouve que le comédien Ncuti Gatwa a décidé de ne plus revenir après la quatrième saison de Sex Education. Il ne sera donc pas de retour dans les prochaines saisons du programme. Ce dernier prête ses traits au personnage d’Eric, le meilleur ami d’Ottis. Cette quatrième saison sera déjà marquée par de nombreux départs.

Ainsi, Ola, Lily mais aussi Olivia ont décidé de faire leurs adieux au programme. Avec tous ces départs, beaucoup de fans ont peur pour l’avenir de la série. D’autant plus que le personnage de Maeve ne sera pas non plus beaucoup à l’écran. Partie faire ses études à l’étranger, l’histoire ne sera plus centrée autour d’elle. Cette saison pourrait bien signer la fin de son histoire d’amour naissante avec Ottis.

La date de sortie de la série Netflix, Sex Education saison 4, sur nos écrans

Aucune confirmation n’a encore été réalisée par la plateforme Netflix à propos de la date de sortie de la quatrième saison de Sex Education. Aux dernières nouvelles, le tournage serait toujours en cours. Ce dernier prend plus de temps que prévu mais ne devrait pas tarder à prendre fin.

L’attente n’est donc pas encore terminée. En effet, nous estimons que la quatrième saison de la série Sex Education ne sera pas disponible avant l’été prochain sur vos écrans. Il est aussi possible qu’elle sorte à l’automne.

Pour autant, vous pourrez vous consoler avec l'arrivée imminente sur Netflix d'une série très attendue. En effet, dans une semaine, vous aurez la chance de découvrir la série Outer Banks saison 3 sur vos écrans !