Ceux qui attendent la sortie de la série Shadow and Bone saison 2 commencent un petit peu à trouver le temps long.

Heureusement, vous allez pouvoir patienter en découvrant ces quelques images inédites d’Alina dans les prochains épisodes du programme. De quoi vous donner envie de voir la suite !

Alina est de retour dans ces nouvelles images de la série Shadow and Bone saison 2

La jeune femme se prépare à la guerre dans ces quelques images inédites

Dans très peu de temps maintenant, vous allez pouvoir découvrir la seconde saison de la série Shadow and Bone sur vos écrans. Mais, comme la plupart des autres fans, vous avez peut être un petit peu de mal à attendre. Dans ce cas, la plateforme Netflix a pensé à tout. En effet, cette dernière vient de dévoiler de nouvelles images des prochains épisodes du programme.

Ces dernières sont centrées autour du personnage d’Alina. Depuis son affrontement avec le Darkling, la jeune femme a désespérément besoin de nouveaux alliés. Elle est en grande conservation avec le prince Nikolai. Alina a besoin de ce dernier pour une mission périlleuse.

Elle est à la recherche des deux plus puissants amplificateurs qui existent. C’est le seul moyen pour qu’elle puisse réussir à vaincre le Darkling et à mettre fin au Fold. Devant sa détermination, il va accepter de lui venir en aide. Mal ne semble pas voir cette alliance d’un très bon oeil. Il est très protecteurs envers Alina et se méfie de Nikolai.

La date de sortie de la série Netflix, Shadow and Bone saison 2, sur nos écrans

Vous n’avez pas à vous inquiéter à propos de la date de sortie de la deuxième saison de la série Shadow and Bone. Cette dernière a été annoncée par la plateforme Netflix à de nombreuses reprises.

Dans un petit peu plus d’une semaine maintenant, les premiers épisodes seront déjà disponibles sur vos écrans. Ainsi, à partir du 16 mars prochain, vous allez pouvoir découvrir la seconde saison de Shadow and Bone sur tous vos écrans. L’attente restante devrait vite passer.

D’ailleurs, d’ici là, vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer une seule seconde. Il se trouve que la deuxième partie de la quatrième saison de You sera diffusée sur la plateforme de streaming Netflix le 9 mars à venir. Cela devrait mettre un point final aux aventures de Joe dans la ville de Londres.