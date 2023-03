Alors que tout le monde s’impatience pour la sortie de la suite de la série Netflix, Shadow and Bone saison 2, des images inédites viennent d’être révélées !

Ces dernières vont vous présenter certains des nouveaux personnages que vous pourrez rencontrer au cours de cette seconde saison.

Des images inédites de la série Shadow and Bone saison 2 sont disponibles

La prochaine saison de la série Netflix s’annonce déjà exceptionnelle

Les abonnés Netflix sont tous unanimes et adorent la série Shadow and Bone. D’ailleurs, cette dernière sera bientôt de retour avec une seconde saison inédite ! Pour vous aider à patienter jusqu’à sa sortie, vous pouvez d’ores et déjà découvrir quelques images des prochains épisodes. Ces dernières sont centrées sur trois nouveaux personnages qui vont faire leur arrivée dans le programme.

Ainsi, vous allez faire la connaissance du prince Nikolai. Ce dernier va venir en aide à Alina et même un petit peu plus. Ils vont beaucoup se rapprocher au fil des épisodes. Mais, Nikolai ne sera pas seul. Ainsi, il sera entouré par Tamar et Tolya, deux combattants féroces. Nikolai va aider Alina à mettre la main sur deux puissants amplificateurs. Si elle réussit à les retrouver, elle obtiendra un avantage certain dans son combat contre le Darkling.

D’autant que ce dernier ne compte pas vraiment se laisser faire. Son pouvoir est bien supérieur à celui de la jeune femme pour le moment. Le combat sera donc difficile pour Alina et le reste de ses alliés. Mais, cette dernière a plus d’un tour dans son sac.

La date de sortie de la série, Shadow and Bone saison 2, sur la plateforme Netflix

Vous devez vous interroger à propos de la date de sortie de la deuxième saison de Shadow and Bone. Vous pouvez être rassurée. En effet, dans quelques semaines seulement, vous allez pouvoir retrouver tous vos personnages préférés et faire connaissance avec les nouveaux protagonistes de cette saison.

Ainsi, il se trouve que la seconde saison de la série Shadow and Bone sera disponible sur la plateforme de streaming Netflix à partir du 16 mars prochain. Vous aurez de quoi vous occuper tout au long du printemps !

En attendant, vous ne devrez pas non plus manquer la sortie de la série Sex Life saison 2. Cette dernière fera son arrivée au catalogue Netflix au tout début du mois de mars. C’est la série idéale pour vous réchauffer après l’hiver !