Comme beaucoup de femmes, vous avez peut être un petit peu de mal à accepter vos cheveux gris. Rassurez vous, ce complexe ne sera bientôt plus qu’un lointain souvenir.

Grâce à la coloration Silver Smoke, vous allez transformer ce petit défaut en un véritable atout !

La coloration Silver Smoke sera très prisée cet hiver

Les cheveux gris, un complexe pour beaucoup de femmes

Quel que soit votre âge, il est possible que des cheveux gris commencent à apparaître dans votre chevelure. Si ces derniers seront beaucoup plus fréquents avec l’âge, même les jeunes femmes peuvent présenter des cheveux gris. Il s’agit d’un phénomène tout à fait normal qui sera principalement influencé par la génétique et l’environnement dans lequel vous vivez.

Un haut niveau de stress pourra favoriser leur apparition. Beaucoup de femmes sont d’ailleurs complexées par leurs cheveux gris. Si bien qu’elles s’empressent de les recouvrir avec une coloration. Pourtant, ces derniers peuvent également se révéler être un véritable atout. Il ne vous reste plus qu’à les sublimer.

La coloration Silver Smoke sera sur toutes les têtes cette saison

Depuis quelques semaines, une nouvelle tendance a fait son apparition dans l’univers de la coiffure. Il s’agit alors de la coloration Silver Smoke. Si cela ne vous dit rien, ce n’est pas grave, nous allons tout vous expliquer. Cette dernière se présente comme un gris fumé avec beaucoup de brillance.

Elle n’est d’ailleurs pas uniquement réservée aux personnes d’un certain âge, bien au contraire. Cette couleur est plus particulièrement en vogue chez les jeunes femmes et les influenceuses beauté. De quoi vous donner envie d’enfin assumer vos cheveux blancs, sans avoir besoin de les cacher !

Comment adopter cette nouvelle couleur de cheveux ?

Si vous avez envie de succomber à la tendance du Silver Smoke, c’est tout à fait possible. Sachez tout de même que cette coloration sera plus simple à adopter si vous avez les cheveux clairs. Les brunes n’auront pas d’autre choix que celui d’avoir recours à une décoloration. C’est une coloration qui va demander un certain entretien.

Vous devrez alors opter pour un shampoing à la composition parfaite, comme le meilleur shampoing de l’année par exemple. Il vous faudra également veiller à nourrir et à hydrater vos longueurs plusieurs fois par semaine.

Le Silver Smoke est une coloration qui vous demandera de vous rendre chez votre coiffeur régulièrement. Il vous faudra faire retoucher vos racines une fois par mois environ.