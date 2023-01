Pour prendre soin de vos cheveux au quotidien, le shampoing est le premier produit que vous allez utiliser. C’est également celui dont vous allez vous servir le plus souvent.

Il se trouve que l’institut 60 millions de consommateurs vient de dévoiler quel était le meilleur shampoing pour votre chevelure !

Le meilleur shampoing de l’année à venir vient d’être dévoilé

Une enquête pour déterminer le shampoing idéal pour vos cheveux

Vous avez peut être déjà entendu parler de l’organisme 60 millions de consommateurs. Régulièrement, ce dernier réalise différentes enquêtes sur nos produits du quotidien, que ce soit des aliments ou des produits de beauté. En ce début d’année, une étude a été menée afin de déterminer le meilleur shampoing pour nos cheveux. Pour ce faire, de nombreux critères ont été pris en compte, comme la composition ou encore l’efficacité.

Un shampoing en particulier s’est démarqué des autres. Il s’agit du produit Douceur de Lait d’amande de la marque française Yodi. Un shampoing un petit peu particulier puisqu’il se présente sous la forme d’une poudre. Pour l’utiliser, vous devrez déposer un peu de poudre dans vos mains et ajouter de l’eau. Une mousse va alors se former que vous n’aurez qu’à appliquer sur vos cheveux mouillés.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Yodi Beauty (@yodibeauty)

Un retour des produits plus naturels dans l’univers des cosmétiques

Cette nouvelle enquête met en lumière une tendance qui se dessine de plus en plus dans l’univers des cosmétiques. Ainsi, cette année sera marquée par un retour à des produits plus naturels.

Que ce soit pour prendre soin de leurs cheveux ou de leur peau, les femmes font désormais très attention à la composition des soins qu’elles vont utiliser. Comme nous avons pu le voir avec ce shampoing, les packagings changent également. Vous retrouverez beaucoup plus de produits sous forme de poudre et de shampoings solides en 2023.

Les bons gestes pour appliquer votre shampoing

Maintenant que vous savez vers quel marque vous pouvez vous tourner pour prendre soin de votre Blond Targaryen, il vous reste encore à bien l’appliquer. Ainsi, il est recommandé de ne pas vous laver les cheveux trop souvent. Une fréquence de deux à trois fois par semaine sera bien assez.

Vous ne devrez pas non plus appliquer de shampoing au niveau de vos longueurs. Le sébum se concentre au niveau de votre cuir chevelu. Vos longueurs auront, au contraire, besoin d’être nourries. De même, il est inutile d’appliquer de l’après shampoing sur vos racines.