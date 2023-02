Après des années d’absence, vous avez eu le plaisir de retrouver l’émission Star Academy pour une nouvelle saison !

Alors que le programme a pris fin depuis quelques mois déjà, c’est le moment de prendre des nouvelles des candidats mais aussi des professeurs !

Des nouvelles des candidats de la dernière saison de la Star Academy

Des parcours variés en fonction des profils des candidats

Cette année, vous avez eu la chance de retrouver l’émission Star Academy sur la chaine de télévision TF1. En effet, après des années d’absence, le programme a effectué un retour triomphant. Terminé depuis plusieurs mois, vous devez vous demander ce que devienne les participants de cette saison.

Certains ont décidé de lancer leur carrière pour de bon. C’est notamment le cas de Léa et de Tiana mais aussi de Louis et d’Anisha. Ces derniers ont intégré un prestigieux label. En revanche, malgré son talent Enola a décidé d’attendre encore un peu. La jeune femme préfère se perfectionner grâce à des cours de chant avant de se lancer dans la production d’un album.

Beaucoup de changements pour les professeurs de l’émission

La Star Academy n’a pas seulement permis aux candidats de se faire connaître du grand public. En effet, l’émission a également mis en lumière les différents professeurs.

Depuis la fin du programme, certains en ont profité pour donner un coup d’accélérateur à leur carrière. Par exemple, la professeure de chant Adeline Toniutti, vient de sortir son premier single.

Le professeur de danse, Yannis Marshall, est désormais devenu une star dans son domaine. Si bien que ses cours sont tout le temps pleins. En revanche, Michael Goldman a préféré ne pas profiter de cette soudaine notoriété. Il a repris son travail dans la musique en toute discrétion.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Star Academy (@staracademytf1)

Ce que nous savons sur la prochaine édition de la Star Academy

Cette nouvelle saison de la Star Academy a réalisé de très bonnes audiences. Si bien que la chaine de télévision TF1 a d’ores et déjà décide de la renouveler pour une édition de plus. Au vu du retour enthousiaste du public, la prochaine saison va durer un petit peu plus longtemps.

Vous n’aurez d’ailleurs pas à attendre très longtemps avant de pouvoir la découvrir. En effet, cette dernière sera diffusée sur vos écrans cette année. Vous pouvez vous attendre à un retour du programme d’ici l’été ou le début de l’automne prochain.