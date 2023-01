Seulement quelques semaines après le début de la série The Gilded Age, le réseau l’a déjà renouvelé pour une deuxième saison.

Voici ce que nous savons déjà à propos de la suite de la série.

Tous les détails sur la saison 2 de la série The Gilded Age

The Gilded Age : l’histoire que la série raconte

The Gilded Age est une série américaine développée par le célèbre Julian Fellowes. Elle est apparue sur la plateforme de streaming HBO pour la première fois le 24 janvier 2022.

En fait, The Gilded Age est une série historique qui propose une plongée dans la haute bourgeoisie de New York. Elle revient sur la période du même nom, à la fin des années 1880 à New York.

La 2ème saison de The Gilded Age : casting et intrigues

Les scénaristes ont déjà commencé à tracer des histoires pour la saison 2 bien avant son renouvellement. Alors, à quoi devrions-nous nous attendre ?

D’après la fin de la saison 1, la saison 2 reprend avec la recherche de Dorothy et Peggy. S’ils sont retrouvés, leur présence aura un impact important sur la carrière et les ambitions de Peggy. Mais cette nouvelle saison peut aussi introduire un nouvel intérêt amoureux pour Marian ou approfondir son amitié avec Larry.

Même si le casting de la saison 2 n’est pas encore confirmé, nous savons déjà que les acteurs majeurs seront de retour. Cette saison sera donc animée par :

Carrie Coon (Bertha Russell)

Morgan Spector (George Russell)

Christine Baranski (Agnès van Rhijn)

Cynthia Nixon dans (Ada Brook)

Louisa Jacobson (Marian Brook)

Denée Benton (Peggy Scott)

Harry Richardson (Larry Russell)

Taissa Farmiga (Gladys Russell)

Blake Ritson (Oscar van Rhijn)

Quand sera la date de sortie de la saison 2 ?

La saison 1 de The Gilded Age a été filmée de février 2021 à juin 2021. La post production a pris six mois et plus. Compte tenu de cette durée, si les scripts de la saison 2 sont déjà prêts, il est possible que le tournage ait déjà commencé.

Si c’est le cas, nous pouvons dire que la saison 2 sera diffusée en 2023 comme Little Women. Mais rien n’est encore sûr car nous devons attendre l’annonce officielle. En attendant, regardez Elite saison 7.