L’émission The Voice est enfin de retour sur la chaine de télévision TF1. Cette année, de nombreuses surprises attendant les spectateurs.

Pourtant, l’une des nouvelles règles présentée dans le programme ne semble pas faire l’unanimité auprès du public. Cette dernière a du mal à convaincre les internautes.

Cette nouvelle règle de The Voice ne plait pas du tout aux internautes

Le nouveau jury de cette année fonctionne très bien

The Voice est l’une des émissions préférée des spectateurs de TF1. Si bien que ces derniers sont très heureux de pouvoir découvrir cette nouvelle saison. Ainsi, samedi dernier, vous avez pu assister au lancement de cette saison. De quoi vous permettre de faire connaissance avec le jury.

Si Amel Ben et Vianney sont de retour, ils sont accompagnés par des nouveaux venus. Zazie a décidé de revenir dans le programme. A ses côtés, vous allez retrouver les rappeurs BigFlo et Oli. Une bonne dynamique semble s’installer entre les membres du jury. Ces derniers ont réussi à convaincre les internautes.

La règle du superblock ne semble pas convaincre le public

Si les membres du jury ont fait l’unanimité auprès des spectateurs, ce n’est pas vraiment le cas de toutes les nouveautés de cette année. Ainsi, une nouvelle règle a fait son apparition, celle du superblock. Les jurés ont alors la possibilité de bloquer un autre membre alors qu’il est en train d’essayer de convaincre un candidat de rejoindre son équipe.

Cette règle va forcer son fauteuil à se retrouver, dos au candidat. BigFlo et Oli n’ont pas hésité à bloquer Vianney dès la première prestation. Malheureusement, les internautes n’ont pas du tout apprécié cette règle. Ces derniers pensent que cela ne sert pas à grand chose dans la dynamique de l’émission.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Voice : La Plus Belle Voix (@thevoice_tf1)

Ce qui vous attend dans les prochaines émissions de The Voice

Samedi prochain, vous allez pouvoir découvrir le second épisode de The Voice sur la chaine de télévision TF1. Les auditions à l’aveugle vont alors se poursuivre pendant encore quelques semaines de plus. Ensuite, ce sont les battles qui vont avoir lieu. Les coachs seront alors placés au centre de la scène, bien plus près des candidats.

Mais, ils ne seront plus seuls à devoir départager les talents. Le public dans la salle aura son mot à dire. Mika fera alors son apparition en tant que super coach. Il aidera le public à faire son choix.