Dérivée de The Voice, cette émission est centrée sur les enfants et les adolescents.

Un scandale vient d’ailleurs d’éclater à propos de Stéphane Métro, coach vocal dans le programme. Ce dernier vient d’être condamné à de la prison !

Un ancien coach de The Voice Kids est condamné à de la prison

Une émission qui permet de faire découvrir de jeunes talents au public

Devant le succès considérable remporté par l’émission The Voice, la chaine de télévision TF1 a décidé d’étendre ce concept. Ainsi, depuis déjà quelques années maintenant vous pouvez également suivre le programme The Voice Kids sur tous vos écrans. Si le jury est différent, le principe de l’émission, lui, reste le même.

Seulement, ce ne sont pas des adultes qui chantent mais des enfants et des adolescents. Ces derniers n’ont rien à envier aux plus âgés. Malgré leur jeune âge, ils font tous preuve de beaucoup d’aisance sur scène et possèdent une voix exceptionnelle.

Le coach vocal Stéphane Métro est condamné à de la prison

Il se trouve qu’un nouveau scandale vient d’éclater autour de l’émission The Voice Kids. Ce dernier concerne l’un des coachs vocal du programme. Si ces derniers n’apparaissent pas forcément à l’écran, ils travaillent en coulisse avec les candidats. Stéphane Métro travaille dans le programme depuis plusieurs années. Ce dernier a participé à plusieurs comédies musicales lors des années 2000.

L’homme vient alors d’être jugé pour atteinte sexuelle sur mineur. Même s’il avait déjà été condamné dans le passé, cela ne l’a pas empêche de continuer à travailler avec des jeunes tout ce temps. Cette fois ci, ce dernier a été condamné à cinq ans de prison. Espérons qu’on l’empêche enfin de côtoyer des mineurs !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Voice : La Plus Belle Voix (@thevoice_tf1)

Le programme The Voice sera bientôt de retour sur tous vos écrans

Malgré ce scandale, l’émission The Voice sera très prochainement de retour sur tous vos écrans. Ainsi, dans environ une semaine maintenant, vous allez pouvoir assister aux premières auditions à l’aveugle de la saison. En effet, il se trouve que le lancement de l’émission aura lieu le samedi 25 février prochain.

Il ne vous reste donc plus que quelques jours à attendre ! Pour rappel, de nouvelles recrues vont rejoindre le jury cette année. Big Flo et Oli mais aussi Zazie vont rejoindre Vianney et Amel Bent. Mika sera aussi présent mais il tiendra un rôle inédit cette année, celui de super coach lors des battles.