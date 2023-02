Chroniqueur de l’émission, Touche pas à mon poste, depuis des années maintenant, Matthieu Delormeau fait souvent les frais de l’humour de Cyril Hanouna.

Seulement, il semble que ce dernier ait de plus en plus de mal à le supporter. Il a d’ailleurs craqué en plein direct et a fondu en larmes.

Matthieu Delormeau en larmes sur le plateau de Touche pas à mon poste

Le chroniqueur est souvent la cible des vannes de Cyril Hanouna

Programme phare de la chaine de télévision C8, cela va fait déjà de nombreuses années que vous suivez chaque soir Touche pas à mon poste en direct. L’émission est présentée par Cyril Hanouna qui est entouré par différents chroniqueurs. Si ce ne sont pas toujours les mêmes qui sont présents à l’antenne, certains sont des habitués.

C’est notamment le cas de Matthieu Delormeau qui est souvent la cible des vannes de Cyril Hanouna, notamment sur les audiences de ses émissions. S’il le prend avec humour d’habitude, ce n’a pas été le cas lundi dernier. En effet, le chronique a fondu en larmes sur le plateau.

Matthieu Delormeau explique pourquoi il a craqué en plein direct

Cette réaction a beaucoup surpris les téléspectateurs. Ces derniers n’ont pas compris pourquoi Matthieu Delormeau se mettait à pleurer alors qu’il n’a jamais semblé être particulièrement touché par les blagues de Cyril Hanouna à son égard. Finalement, le chroniqueur a donné quelques explications.

En effet, ce dernier traverse une période très difficile en ce moment. Il est beaucoup plus sensible et à fleur de peau. Matthieu Delormeau a confié que deux personnes de son entourage dont il était très proche étaient gravement malades. De quoi expliquer son craquage.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par #TPMP (@tpmptv)

L’émission Touche pas à mon poste en pleine polémique

Si l’émission Touche pas à mon poste fait beaucoup parler d’elle, ce n’est pas toujours en bien. En effet, Cyril Hanouna n’a jamais sa langue de poches. C’est également un grand fan des blagues de mauvais goût. Ce n’est donc pas étonnant que le programme se retrouve régulièrement en pleine polémique.

Récemment, Touche pas à mon poste a reçu deux condamnations et va devoir verser plusieurs milliers d’euros. Une sanction qui ne semble pas inquiéter Cyril Hanouna outre mesure. Tant que les audiences sont au rendez vous, ce dernier n’a pas du tout l’intention de changer son comportement. Il faut dire que le public suit toujours l’émission.