L’émission Touche pas à mon poste n’a pas encore fini de faire parler d’elle.

Récemment, une journaliste a fait d’étonnantes révélations sur l’un des chroniqueurs du programme. Elle a notamment accusé Mathieu Delormeau de violences.

Le programme Touche pas à mon poste connaît toujours le même succès et ce depuis des années maintenant. Portée par le présentateur Cyril Hanouna, cette dernière s’intéresse à tous les sujets qui font l’actualité, peu importe le thème. Autour de la table, Cyril Hanouna est entouré par un groupe d’une dizaine de chroniqueurs.

Parmi ces derniers, vous allez notamment retrouver Mathieu Delormeau. Lors de l’une de ses dernières interventions, ce dernier n’a pas hésité à dire tout ce qu’il pensait du retour de Christophe Dechavanne à la télévision. Le moins que l’on puisse dire c’est que Mathieu ne semble pas vraiment le porter dans son coeur.

Seulement, la journaliste Agnès Léglise a tenu à prendre la parole sur Twitter pour dénoncer le comportement de Mathieu Delormeau. D’après elle, ce dernier serait quelqu’un « d’odieux » voir même de violent. Ainsi, cette dernière a été amenée à travailler avec Mathieu il y a de ça quelques années. On ne peut pas dire qu’elle ait beaucoup apprécié l’expérience.

En effet, la journaliste a également déclaré que Mathieu « l’avait frappée » quand elle avait tenté de se mettre en lui et un autre de leur collègue. Des déclarations qui devraient créer la polémique autour du chroniqueur de l’émission Touche pas à mon poste.

Hum, Delormeau est odieux irl et il m’a frappée quand je me suis interposée entre lui et un collègue qu’il frappait sans raison https://t.co/iq2SAUJdh4

— agnesleglise (@Agnesleglise) March 9, 2023