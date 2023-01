La suite de la série, Umbrella Academy saison 4, sera malheureusement la dernière. De quoi donner envie aux fans de la découvrir le plus vite possible.

Il se trouve que le tournage des prochains épisodes vient tout juste de débuter.

Le tournage de la série, Umbrella Academy saison 4, vient de commencer

Diego nous annonce son retour sur les plateaux de tournage

Comme vous le savez, la quatrième saison de la série Umbrella Academy va marquer la fin du programme. Il n’y aura pas de suite pour ce programme fantastique pourtant très populaire auprès des abonnés Netflix. Vous devrez donc faire vos adieux définitifs à la famille Hargreeves. Mais, ce ne sera pas encore pour tout de suite.

Il vous reste un petit peu de temps pour vous y préparer. Ainsi, nous venons d’apprendre que le tournage de cette nouvelle saison allait seulement débuter. En effet, c’est le comédien David Castenada qui l’a annoncé via un post sur Instragram. C’est lui qui joue le personnage de Diego depuis la toute première saison.

Cette saison finale ne comportera que six épisodes. Elle suivra alors Diego, Klaus et les autres dans cette nouvelle réalité. En effet, Reginald, leu père, a réinitialisé le monde selon ses propres envies à la fin de la troisième saison. Dans ce monde, les frères et soeurs n’ont plus aucun pouvoir. Reste à savoir ce qu’ils vont décider de faire de ce retour à zéro. Ils ne seront certainement pas d’accord à propos de la voie à emprunter.

La date de sortie de la série, Umbrella Academy saison 4, sur Netflix

Même si le tournage de cette quatrième saison est enfin lancé, nous n’avons pas plus d’informations à vous dévoiler à propos de la date de sortie des prochains épisodes. En effet, la plateforme Netflix est restée plutôt discrète à ce sujet.

Mais, le tournage devrait durer au moins jusqu’au début du printemps. Ce qui signifie que la prochaine saison ne sera pas diffusée avant la rentrée prochaine sur vos écrans. De quoi vous laisser le temps de revoir toutes les saisons précédentes si vous le souhaitez.

Ce n’est pas dit que vous aurez le temps. En effet, d’ici l’automne, de nombreux programmes vont faire leur arrivée sur vos écrans. Parmi les plus attendus, vous allez trouver la série The Witcher saison 3 qui vous occupera tout au long de l’été à venir.