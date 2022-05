Une comédie romantique qui fait sensation sur Netflix, Un accord parfait n’est pas une série à présenter pour les abonnés du streaming. Le 19 mai dernier, Netflix a annoncé la sortie du film. Résumé de l’histoire, c’est l’aventure de Lola Alvarez, une vendeuse de vins, qui souhaite conquérir un nouveau client. Elle finit dans une ferme ovine en Australie et attise les sentiments de Max, un habitant du coin qui cache bien son secret…La première saison de la série a conquis les écrans des abonnées dès sa sortie. Alors, pour la suite de Un accord parfait : il y aura-t-il une saison 2 ?

Une comédie romantique comme on les aime

Le géant du streaming a su qu’une telle histoire sera convoitée par le public. Un accord parfait est la comédie romantique préférée des adeptes de la plateforme. Vu que l’histoire n’est pas nouvelle pour les fans de ce genre de série, la tournure des dialogues intrigue pour rester devant son écran.

Un accord parfait, c’est une fiction qui raconte les aventures de Lola Alvarez. Cette femme, responsable des ventes dans une marque de vin, est en quête d’un nouveau client en Australie.

Lors de cette épreuve professionnelle, vu l’importance de sa nouvelle clientèle, elle se trouve coincée dans une ferme ovine australienne. Entre temps, Max, un habitant du coin, est attiré par cette femme, belle et déterminée, bien interprétée par Victoria Justice.

À vous de découvrir la suite et les secrets de Max, joué par Adam Demos, dans Un accord parfait sur Netflix et ne loupez pas la série The Pentaverate.

Un film attrayant

Un accord parfait offre le cocktail pour scotcher toute la famille avec tous les ingrédients d’une comédie romantique. La série incarne le travail de rêve pour toutes les femmes, dans un décor envoûtant et un paysage presque paradisiaque, et sans oublier de beaux personnages.

Victoria Justice incarne à merveille le rôle de Lola Alvarez, pour faire tourner la tête de Max, bien interprété par Adam Demos. Netflix a combiné la bonne formule pour dévoiler le secret sur Hazel.

Le 19 mai dernier, Netflix a sorti en grande pompe le film. Pourtant, l’ombre d’Un accord parfait 2 n’est pas dans le programme de Netflix. En attendant, les fans pourront apprécier le film et profitez de la série mexicaine Sombre désir.

Pourtant, Un accord parfait mérite une suite, vu toutes les séries de la même catégorie que le streaming a réalisées. N’empêche que les bruits courent qu’on pourra apprécier la deuxième saison de la série, en automne 2023. Entre temps, découvrez si la série Welcome to Eden aura une suite.

Une saison 2 pressentie

Après les épisodes de romance et de séduction, Lola et Max sont en train de vivre une vraie histoire d’amour, comme les abonnés les aiment. Pourtant, les secrets à propos d’Hazel vont mettre de l’ombre dans cette idylle amoureuse. Mais comme toutes comédies romantiques qui se respectent, Lola et Max se réconcilient après que ce dernier se soit excusé.

La suite dans une saison 2 doit relater la solidité de cette relation que les épreuves ne manqueront pas de tester. Alors, Un accord parfait 2 sera un parfait mélange de défis et de jalousie pour donner une chance à une relation amoureuse à distance.