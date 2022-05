Welcome To Eden a débarqué dans le catalogue de Netflix, le géant du streaming, il y a tout juste quelques jours. La série a été un franc succès pour la plateforme, parce qu’elle se classe à la deuxième place des séries non anglophones les plus regardées.C’est pourquoi les fans se demandent s’il y aura une suite. Voici la réponse !

Welcome To Eden : tout ce qu’il faut savoir sur la série !

La série de Netflix Bienvenue à Eden est une série espagnole, créée par Joaquín Gorriz et Guillaume López Sanchez. Elle suit le groupe de garçons qui a participé à une soirée qui s’est déroulée sur une île loin de la civilisation.Voici plus de détails concernant cette histoire aussi passionnante qu’unique.

La saison inaugurale de Welcome To Eden

La première saison de « Welcome To Eden » est sortie le 6 mai dernier sur la plateforme. Elle est aujourd’hui entièrement disponible avec un total de 8 épisodes. L’histoire débute avec l’arrivée de Zoa sur l’île isolée avec les autres participants.

Et à la fin, la tentative d’évasion du groupe est toujours d’actualité, notamment du côté de Zoa et Charly. Mais il leur plan pour cela risque de s’effondrer.

Les acteurs de la série

Les stars qui ont animé les 8 épisodes de cette série thriller espagnol sont :

Amaia Aberasturi(Zoa) ;

Lola Rodríguez(Maika) ;

Begoña Vargas (Bel) ;

Amaia Salamanca (Astrid);

Mike Manning (Orson) ;

Albert Baró(Aldo) ;

TomásAguilera(Charly), etc.

Mis à part ces acteurs, les personnages comme Ernesto, incarné par Oscar Foronda, Pete, joué par Josean Bengoetxea ont été présent dans certains épisodes. C’est aussi le cas de Luis, interprété par Eudald Font.

Est-ce que Welcome To Eden aura une suite ?

Comme précité, la série signée Netflix Welcome To Eden a connu un succès fou dès sa sortie. Ce, malgré le fait qu’elle ait été récemment créée.De par cette notoriété qu’elle a eue, la production envisage déjà une suite pour la série. D’ailleurs, des rumeurs circulent qu’elle est déjà en pré production et que le tournage débutera dans pas très longtemps. Mais rien de tout cela n’est encore confirmé à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Comme il n’y a pas encore d’annonces officielles de la part de Netflix, la date de sortie de la saison 2 n’est pas encore disponible. Mais selon les estimations, notamment en considérant que Bienvenue à l’Eden est déjà en pré production, le second volet pourrait voir le jour au printemps 2023.

