Seulement quelques jours après sa date de diffusion, la nouvelle série Anatomie d’un scandale s’est classée parmi les contenus les plus visionnés sur la plateforme Netflix. Elle a même réussi à détrôner les autres séries les plus suivies et les plus populaires. Mais qu’en est-il de sa suite ? Voici les informations à savoir à propos de la prochaine saison.

Anatomie d’un scandale : la nouvelle série Netflix

Anatomie d’un scandale est une série judiciaire portée par Rupert Friend et Sienna Miller. Il s’agit de l’adaptation du roman éponyme de Sarah Vaughan, une ancienne journaliste qui a travaillé pour The Guardian.

Cette série est une fiction qui a été inspirée de plusieurs événements survenus en Angleterre ces dernières années. Le créateur a mis sa propre touche pour la rendre plus passionnante.

Les informations à propos de la saison 1 de la nouvelle série Netflix Anatomie d’un scandale

Anatomie d’un scandale est une série qui se déroule à Londres, dans un milieu politique. Voici ce que vous devez savoir à propos de la saison 1.

Synopsis

Cette série parle du quotidien de James et Sophie Whitehouse.

James et Sophie Whitehouse mènent une vie paisible. James est un chef de famille aimant mais également un homme politique important. Il semble avoir un destin tracé jusqu’au jour où un scandale vient bouleverser sa vie.

Le scandale prend la forme d’une liaison avec une collaboratrice parlementaire qui débouche sur une accusation de viol contre lui.

A partir de là, la série explore plusieurs cercles : la fraternité estudiantine, la parole d’une personne confrontée à la logique judiciaire, le privilège de classe, la question de consentement, etc. L’affaire devient publique, l’avocate Kate Woodcroft avec son acquisition risque de faire voler en éclat son mariage.

Casting

Le casting de la série Anatomie d’un scandale est composé de :

Sienne Miller

Michelle Dockery

Rupert Friend

Naomi Scott

Josette Simon

Geoffrey Streatfeild

Joshua McGuire

Cette nouvelle série vient d’être publiée sur la plateforme il y a un mois de cela. Elle est diffusée depuis le 15 avril dernier.

Nombre d’épisodes

La série est composée de 6 épisodes. Chaque épisode dure entre 43 à 48 minutes.

Zoom sur la saison 2 de la série Anatomie d’un scandale

Même si plusieurs sont ceux qui ont aimé suivre le quotidien de Sophie et de James Whitehouse, tout comme avec La Défense Lincoln, il est peu probable d’imaginer une saison 2 à la suite d’Anatomie d’un scandale.

En effet, avant qu’elle ne soit même publiée, les créateurs avaient affirmé qu’il s’agit d’une mini-série. Son histoire se termine donc jusqu’ici à la fin de son sixième épisode.

Cependant, les téléspectateurs restent optimistes à ce sujet. Ils espèrent qu’une suite soit encore en cours de production. Et si Netflix a planifié une suite, elle sera disponible vers le début de l’année 2023.

