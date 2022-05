Dynasty est l’une des séries de Netflix qui a eu un grand succès depuis sa première diffusion sur la plateforme. Mais suite à une décision de la chaîne américaine The CW, Dynasty saison 6 ne verra pas le jour, ni chez nous ni aux États-Unis. En fait, la plateforme n’a pas effectué une commande de nouvelle saison pour ce programme. Découvrez plus de détails à ce sujet !

Qu’est-ce qu’il faut savoir à propos de Dynasty ?

Dynasty est une série dramatique américaine de Josch Schwartz, de Stephanie Savage et de Sallie Patrick. Il s’agit d’un reboot diversifié et moderne du soap opera classique des années 80. La série a à son actif 5 saisons composée d’épisodes qui durent 41 à 43 minutes chacun. Voici un tour d’horizon de tout ce qu’il y a à savoir la concernant et découvrez aussi en passant les infos sur Cobra Kai saison 5.

L’histoire de la série

La série Netflix Dynasty suit la vie des Carrington, une riche et puissante famille d’Atlanta dans l’État de Géorgie aux États-Unis. La série débute sur le retour de Fallon Carrington au domicile familial. Ella aspire en fait à être choisie étant celle qui reprendra le flambeau de la société de son père.

La saison 5 de la série s’est terminée sur un sacré cliffhanger, parce que la plupart des personnages ont trouvé la mort. C’est le cas de Fallon, qui s’est faite tirer dessus lors de la campagne sénatoriale de son père, Blake Carrington. Et pour vous changer un peu de cet univers, découvrez Borgen Saison 4, une série danoise qui parle d’une femme au pouvoir.

Les acteurs qui ont animé les 5 saisons de Dynasty

Les stars qui ont animé la série Dynasty durant ses 5 saisons comprennent les membres du clan Carrington bien évidemment dont :

Fallon (Elizabeth Gillies),

Blake (Grant Show),

Adam (Sam Underwood),

Amanda (Eliza Bennett),

Cristal (Daniella Alonso).

Ils sont accompagnés de Michael Culhane (Robert Christopher Riley), Jeff Colby (Sam Adegoke), Kirby Anders (Maddison Brown), etc.

Quand les producteurs ont-ils décidé d’annuler Dynasty saison 6 ?

La nouvelle est tombée il y a peu sur le compte Twitter de @InfosSériesFR qui a publié que « Dynasty saison 6 est annulé par The CW ». Alors que le cinquième volet ne sera diffusé qu’à la fin de l’été sur Netflix, le géant du streaming. Et il n’y aura pas de suite officielle, sauf si cette plateforme décide de la produire.

Mais pour vous consoler, sachez que la chaîne a fait le ménage et a annulé d’autres séries à l’instar de Legacies, Charmed et Roswell.

Quelles sont les réactions des internautes suite à l’annulation de Dynasty saison 6 ?

Dès que l’information sur le fait que Dynasty saison 6 soit annulée est tombée, les internautes ont tous été peinés de la nouvelle. La plupart ont écrit en souhaitant le meilleur pour leurs acteurs préférés. D’autres n’ont fait que réagir à la publication.

Quoi qu’il en soit, cela peut nous mener à de nouvelles histoires plus passionnantes et plus intéressantes, que sait ! mais en attendant, découvrez toutes les infos sur Toujours là pour toi.