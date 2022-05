Au début de ce mois-ci, la mini-série The Pentaverate, une comédie avec un brin de thriller conspirationniste, a débarqué sur Netflix. Elle a fait jaser toute la plateforme dès sa sortie. Découvrez tout ce que vous devez savoir la concernant.

The Pentaverate : une série de Mike Myers et avec Mike Myers

La série The Pentaverate est une comédie créée par Mike Myers, le roi de la comédie des années 90. Certes, il a fait profil bas depuis plusieurs années. Mais on peut dire qu’il a bien marqué son retour, notamment avec cette mini-série aussi effrayante que hilarante. Voici plus de détails concernant la série.

L’histoire de la série

L’histoire de cette série de Netflix, la plus grande plateforme de streaming au monde, se centre sur une organisation secrète qui dirige le monde dans l’ombre. Ce, depuis de nombreuses années, parce qu’elle a déjà existé depuis la pandémie de la peste noire, en 1347. Un journaliste (incarné par Mike Myers) tente de tout connaître à propos de cette organisation.

Le casting de The Pentaverate

Comme il s’agit d’une série de, et avec Mike Myers, nous le retrouvons logiquement dans chaque épisode. Et sachez qu’il n’y joue pas un seul, mais 8 personnages différents, à l’instar de :

Ken Scarborough (le journaliste),

Rex Smith,

Bruce Baldwin,

Anthony Lansdowne,

Lord Lordington,

Mishu Ivanov,

Jason Eccleston,

Shep Gordon.

Mis à part ces rôles incarnés par Myers, d’autres acteurs, à savoir de Lydia West, Richard McCabe, Debi Mazar et Jeremy Irons ont aussi animé la série.

Les avis des fans à propos de la série

Les fans de l’acteur/producteur de la série ont tout de suite été séduits. C’est dû au fait qu’ils ont pu retrouver leur star préférée avec son humour teinté de maladresse. Ce dernier ne semble pas avoir changé, mais cela plaît davantage aux fans, surtout ceux de la nouvelle génération.

Les nouvelles à propos d’une suite de The Pentaverate

The Pentaverate a connu un énorme succès, parce que l’humour de Myers a impressionné bon nombre d’abonnés de la plateforme. Et c’est une chose qui n’est pas courante, il faut l’avouer. Mais indépendamment de cette popularité de la série, aucune suite n’est encore confirmée. Et le fait qu’il s’agit d’une mini-série ne nous permet pas de prédire quoi que ce soit là-dessus.

En fait, une mini-série est conçue pour ne durer qu’un nombre très limité d’épisodes, donc le plus souvent n’est composée que d’une seule saison. Mais il y a toujours une exception à la règle, et espérant que cette série de Mike Myers en fera partie.

