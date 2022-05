L’hygiène intime fait partie des soins indispensables pour le bien-être de chacun. Elle exige une attention spécifique pour éviter les éventuels soucis de santé liés à ce niveau. Il faut respecter certains principes pour un soin de base correct.

Respecter les conditions de toilette pour assurer l’hygiène intime

La toilette de votre partie intime impose des conditions compatibles à son état de sensibilité. Il est important de garder la fréquence de 2 toilettes au quotidien au maximum, le matin et le soir. Cela évite aux muqueuses de s’infecter ou de s’irriter. Le lavage s’effectue manuellement, tandis que l’essuyage priorise votre partie intime avant tout autre endroit.

Utiliser des produits spéciaux pour la toilette intime

Il existe des produits lavants compatibles à l’hygiène intime. Ils agissent sous forme de solutions, de gels, ou de savons sans parfum, selon les besoins. Le pH reste généralement neutre, ou compris entre 4,5 et 9. Pour soigner une mycose vaginale, il doit être supérieur à 7 pour un effet plus alcalin, avec un résultat efficace.

Les options de toilette

Choisissez de prendre une douche pour favoriser votre partie intime. La chute d’eau amoindrit l’exposition de votre appareil génital face au cumul des produits. Le bain peut introduire des produits inadaptés à l’intérieur de votre flore vaginale en raison de l’eau stagnante. Les gants de toilettes ne sont pas non plus recommandés.

Choisir les accessoires favorables à l’hygiène intime

Certains articles sont conçus pour la bonne santé de vos parties intimes. Utilisez un linge doux pour le séchage. Il apporte le confort et l’aisance. Les lingettes sans alcool et sans parfum conviennent à la perfection aux muqueuses sensibles. Elles luttent contre les problèmes de fragilité et d’irritation, notamment retrouvés lors de l’épilation maillot.

Avoir le bon choix vestimentaire

La santé de votre milieu intime dépend entre autres des lingeries que vous portez. Pour votre santé, optez pour la culotte et le shorty en coton. Il en résulte un effet de santé apaisant et sécurisant. Leur lavage atteint au moins 60° pour l’élimination des bactéries. Tout sous-vêtement et vêtement soumis au frottement est donc à éviter.

Les options de propreté pour votre hygiène intime

La sécrétion naturelle d’acide lactique empêche la production bactérienne. Elle participe naturellement à l’entretien de votre partie intime. L’utilisation des produits antiseptiques est donc interdite. Évitez également les protège-slips au quotidien. Quant aux protections périodiques, elles se remplacent après 6h d’application.

Détenir un équilibre intime

L’équilibre intime est soumis à quelques points qui participent à la garantie d’une hygiène intime parfaite et bénéficier d’une santé non compliquée :