Les fans de séries doivent certainement déjà être au courant mais le premier épisode de The last of us vient tout juste de sortir. Quelques jours seulement après son lancement, la série crée déjà l’évènement.

C’est bien simple, ce programme s’annonce comme le phénomène de ce début d’année !

La série The last of us crée l’évènement pour la sortie de son premier épisode

Une toute nouvelle série que le public adore déjà

Cela fait seulement quelques jours que cette série est sortie, pourtant tout le monde en parle déjà. C’est bien simple, cette dernière est en train de devenir le phénomène du moment. Pour le moment, vous avez pu découvrir le premier épisode de la série, The last of us. Un épisode qui a connu un lancement exceptionnel. Si vous ne l’avez pas encore vu, c’est le moment de rattraper votre retard.

Comme pour la série Sweet Tooth, cette dernière prend place dans un monde post apocalyptique. L’humanité a été dévastée par une épidémie de zombies. Dans ce nouvel univers, vous suivrez les personnages de Joel et Ellie. Joel va alors avoir pour mission de transporter un mystérieux paquet. Ce dernier n’est autre qu’Ellie, une adolescente de quatorze ans.

Mais, cette jeune fille est très spéciale. Elle pourrait bien représenter le dernier espoir de l’humanité. Si vous aimez les jeux vidéo, ce titre ne voit pas vous être inconnu. En effet, cette série est en fait l’adaptation de la saga de jeux vidéo du même nom. Mais, vous n’avez pas besoin de connaître les jeux pour regarder le programme et vous y retrouver.

Avec 4.7 millions de téléspectateurs, la série #TheLastOfUs réalise le second meilleur démarrage de HBO depuis 2010 derrière House of the Dragon. (via @DEADLINE) pic.twitter.com/3j1R8EjaMh — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) January 17, 2023

Quelle suite pour les prochains épisodes du programme The last of us ?

Pour l’instant, seul le premier épisode de la série est disponible. En effet, les épisodes vont être diffusés petit à petit. Vous pourrez en regarder un nouveau chaque semaine. Cette première est composée de dix épisodes.

Si vous vous interrogez déjà sur la suite, sachez que rien n’a encore été officialisé. Mais, attendez vous à ce qu’une seconde saison soit annoncée. De quoi suivre l’histoire mise en place à travers les deux jeux vidéo.

Si vous ne savez pas quoi faire entre les différents épisodes de The last of us, vous allez avoir de quoi vous occuper au mois de février. Ainsi, dès le début du mois, Joe Goldberg sera de retour pour la série You saison 4.