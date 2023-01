Il y a seulement quelques semaines, vous avez pu découvrir la seconde saison de la série, Alice in Borderland, sur la plateforme Netflix.

Au vu du succès rencontré par cette dernière, vous devez vous poser beaucoup de questions à propos de la troisième saison. Nous avons toutes les réponses !

La série Alice in Borderland bat tous les records d’audience

Très attendue par les abonnés de la plateforme Netflix, tout comme la série Ginny & Georgia saison 2, la seconde saison de la série Alice in Borderland a tenu toutes ses promesses. Cette dernière a même battu des records d’audience un petit peu partout dans le monde. A ce jour, il s’agit même de la série japonaise la plus regardée de toute l’histoire de Netflix. De quoi pousser les fans à s’interroger sur la suite du programme.

Pour l’instant, la plateforme de streaming n’a pas encore annoncé officiellement le renouvellement de la série, mais cela ne devrait tarder. En effet, avec les audiences incroyables réalisées par le programme, il est quasiment certain qu’il aura droit à une saison de plus. D’autant plus que ce dernier vous réserve encore de belles surprises.

Si vous pensiez avoir obtenu toutes les réponses à vos questions, la dernière scène vous a sans doute replongé dans le doute. Il semblerait que la partie ne soit pas encore terminée. La carte du joker est désormais entrée en jeu et pourrait bien faire replonger les protagonistes dans de nouveaux jeux mortels.

#INFO Alice in Borderland est la série japonaise la plus regardée de l’histoire pic.twitter.com/ZGBVgwOnVw — Infos Séries (@lnfosSeriesFR) January 1, 2023

La date de sortie de la série Alice in Borderland saison 3 sur nos écrans

Malgré l’immense succès rencontré par la deuxième saison de la série Alice in Borderland, les informations à propos de la date de sortie des prochains épisodes se font rares. Nous savons tout de même que le tournage n’a pas encore commencé.

Ce dernier devrait débuter dans les prochaines semaines si la série est bien renouvelée. Cela signifie que la troisième saison de la série Alice in Borderland ne sera pas disponible sur vos écrans avant, au moins, l’été prochain. L’attente pourrait même se prolonger jusqu’en 2024.

D’ici là, si vous aimez les séries d’action, vous pourrez très prochainement découvrir la série Vikings Valhalla saison 2 sur la plateforme de streaming Netflix. Un programme qui va arriver sur vos écrans au tout début du mois de janvier.