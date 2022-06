Vous avez aimé la saison 1 de All of us are dead et vous vous impatientez d’attendre la saison 2 ? Sachez que ce prochain volet a déjà été confirmé par Netflix.

Voici ce que vous devez savoir à son propos.

De quoi parle la série All of us are dead ?

All of us are dead est une série coréenne qui a été créée par Cheon Seong-il. Il parle des aventures d’un groupe d’étudiants qui ont été enfermés dans le lycée de Hyosan. Ces étudiants doivent faire face à une invasion de zombies et tentent de s’échapper pour rejoindre la ville, avant d’être eux même transformés en zombie.

Que sait-on de la saison 2 de All of us are dead ?

Suite à la réussite de la première saison qui a été diffusée en janvier 2022 sur Netflix, All of us are dead vient d’être renouvelé tout comme Peaky blinders saison 6. En effet, la plateforme au logo rouge vient tout juste de dévoiler un teaser pour faire son annonce.

Pour le moment, la date de sortie de cette prochaine saison n’a pas encore été dévoilée par Netflix. Mais selon nos recherches, il est fort probable qu’elle ne sera disponible qu’au cours de l’année 2023. Vous devriez donc vous armez de patience, tout comme l’attente de la sortie de Warrior nun saison 2. Sinon, en attendant, voici ce qu’il faut savoir sur Downton Abbey.

Quels sont les acteurs et actrices de la saison 2 ?

La majorité des acteurs de la saison 1 ne reviendront pas dans cette nouvelle saison. En effet, seuls les survivants de cette vague meurtrière de zombies seront de retour. Aussi, il est fort probable que des nouveaux acteurs entrent en scène.