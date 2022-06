La série britannique Downton Abbey créée par Julian Fellowes revient enfin devant l’écran pour les millions d’abonnées de Netflix. Après la sortie du premier long métrage sur la série en 2019, le second opus est en salle depuis le 27 avril.

La famille Crawley renoue avec son public après une longue attente depuis noël 2021. Nous allons vous décortiquer 3 informations inédites sur la série Downton Abbey.

Downton Abbey 2, une suite attendue

La famille Crawley et leurs domestiques ont séduit un large public depuis la sortie de la première saison en 2010. Après les hauts et les bas que la série a connus entre les saisons 4 et 5, Downton Abbey a conquis les abonnées à la sixième saison.

Après le premier long métrage qui a fait des heureux en 2019, tout le monde n’attendait que la suite. Netflix a annoncé qu’il allait sortir durant la période Noel 2021, ce ne fut pas le cas.

Le deuxième film sur cette famille aristocrate britannique a permis aux retardataires de visionner chaque saison, une à une. Les fans du grand N rouge étaient impatients de retrouver la série, au même titre que Love and anarchy ou 42 jours d’obscurité.

Les fans de Downton Abbey ont espérés que la sortie du deuxième opus se fera le 28 mars, mais ce n’était pas toujours le cas.

La sortie de « Downton Abbey 2 : une nouvelle ère » s’est concrétisé le 27 avril dernier, pour le grand plaisir des abonnées de Netflix.

Downton Abbey 2 : une nouvelle ère, entre la côte d’Azur et l’Angleterre

La promesse du créateur Julian Fellowes est au rendez- vous dans le film, « Downton Abbey 2 : une nouvelle ère ». Avec un tel sous-titre, c’est dans un nouveau cadre que Lady Violet, interprétée par Maggie Smith, embarque sa famille.

La mère de Robert Crawley va confier son secret à la famille, après toutes les histoires qui se cachaient dans le domaine de Downtown. Elle dévoile qu’elle est la digne héritière d’une somptueuse villa sur la riviera française. C’est un ancien amant qui lui à légué ce bout de paradis de la Côte d’Azur.

Selon l’interview donnée par Julian Fellowes, « Downton Abbey 2 : une nouvelle ère », emmène nos aristocrates anglaise sur les rives de la méditerranée dans les 1920. Une décennie après les dernières saisons.

On sait tous que le casting est d’autant plus immense que la nouvelle ère menée par les Crawley.

Un casting, à la taille de Downton Abbey

Le géant du streaming a misé sur un casting de rêve pour lancer« Downton Abbey 2 : une nouvelle ère ». Ce feel-good movie fait honneur au cinéma français avec la participation de Nathalie Baye. C’est une autre de conquérir le public de l’hexagone pour Netflix. En effet, la sortie Downton Abbey 2 : une nouvelle ère, le 27 avril, a presque éclipsé la sortie des 3 séries Netflix attendues ce mois.

Même avec une telle apparition, soyez sûr que les histoires de famille à Downtown restent les mêmes. Vous retrouverez les acteurs principaux, comme :

Lady Edith, jouée par Laura Carmichael,

Cora Crawley, interprétée par Elizabeth McGovern,

Robert Crawley, incarné par Hugh Bonneville,

Tom Branson, figuré par Allen Leech),

Et notre fameuse Lady Mary que Michelle Dockery interprète merveilleusement bien.

Pour compléter le tableau entre la Côte d’Azur et Downtown, la série met en scène Jonathan Zaccaï, l’acteur belge dans « Le bureau des Légendes ». OU encore Dominic West dans « The Affair, Colette » et HugeDancy, connu dans la série « Ella au pays enchanté ».