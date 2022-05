Comme tous les mois, la plateforme de streaming au logo rouge réserve à chacun de ses abonnés un riche catalogue. Pour ce mois de juin, elle prévoit une sortie de pas moins de 20 séries. Zoom sur les séries Netflix juin les plus attendues et les nouveautés qui combleront sa liste.

Les 3 séries Netflix juin les plus attendues

Pour le mois à venir, Netflix a annoncé un bon nombre de séries qui sortiront sur sa plateforme. C’est le cas notamment de Borgen, Umbrella Academy, La Casa de Papel – Corée ou encore Peaky Blinders et Love & Anarchy. Découvrez plus en détail les 3 séries Netflix juin les plus attendues et ne ratez pas la série délirante The Pentaverate en passant.

Borgen saison 4

Borgen saison 4 est l’une des séries les plus attendues. Après un peu moins d’une décennie d’écart entre la saison 3 et cette nouvelle saison, les fans n’y croyaient plus. En fait, les 3 premières saisons de Borgen, une femme au pouvoir, sont diffusées entre 2010 et 2013. Après quoi, la production est restée en standby, ce qui a réduit à néant l’espoir des gens concernant sa suite.

Cette série centrée sur la politique danoise fera donc son retour dès le 2 juin prochain. Nous aurons la chance de revoir notre star préférée de la série Sidse Babett Knudsen alias Birgitte Nyborg. Déjà diffusée au Danemark, son pays d’origine, la série a connu un succès fou.

Umbrella Academy saison 3

Pour cette série, la production n’a pas laissé les fans sur leur faim longtemps, à la différence de Borgen. En fait, la dernière saison de la série date d’il y a deux ans. Dans ce nouveau volet, les membres de Umbrella Academy retournent dans le présent en échappant à la catastrophe de 1963.

Ne soyez pas impatient, parce que la série sera disponible dès le 22 juin prochain sur la plateforme, la meilleure au monde. Mais attention, cette nouvelle saison est déconseillée aux jeunes âgés de moins de 17 ans. Et en attendant, regardez aussi la nouvelle série The sound of Magic.

La casa de Papel – Corée

Prévue le 24 juin prochain, la Casa de Papel Coréen est un remake de cette célèbre série de braqueurs. Les gens ainsi que la production espèrent qu’elle fera sensation, tout comme les séries Squid Game ou All of Us are Dead.

Le plus avec cette série Netflix, c’est le fait que l’on peut voir les personnages de cette série espagnole à succès repris en beauté. Mais en attendant ce jour fatidique, découvrez tout ce que vous devez savoir sur Au service du passé saison 2. C’est une autre série à succès de la plateforme.

Séries Netflix juin : les nouveautés qui feront leur entrée ce mois-ci

Mis à part ces suites de série, le géant du streaming, Netflix, prévoit également de sortir des nouvelles séries comme :