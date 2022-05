La série The Sound Of Magic est une nouvelle série qui a débarqué sur la plateforme Netflix ce mois-ci. Tout de suite après les premiers épisodes, elle séduit le jeune public abonné de la plateforme, mais pas que. Petits comme grands sont devenus accros de l’histoire. Découvrez pour quelle raison et si la production prévoit une suite pour la série.

The sound of Magic : quelle est cette nouvelle série de Netflix ?

The Sound of Magic est une série sud-coréenne racontant l’histoire d’un jeune garçon magicien, Lee Eul, et d’une jeune lycéenne qui mène une vie assez rude. L’esprit qui anime ce magicien rappelle vivement celui de Peter Pan qui ne veut pas quitter son âme d’enfant. Il fait la rencontre de Yoon Ah-yi et a pu faire disparaître tous ses malheurs.

L’intégrale de la série est déjà disponible sur la plateforme, alors n’oubliez pas d’en profiter. Et ne ratez pas non plus la série Au service du passé.

Qu’est-ce qu’il faut savoir concernant The sound of Magic saison 1 ?

Cette Drama de Kim Sung-Yoon, signée Netflix, a été mise en ligne le vendredi 6 mai dernier. Elle est riche en émotion et pleine de fantaisie. Elle est composée de 6 épisodes qui durent chacun plus d’une heure. La finale de la saison a laissé les fans en haleine à cause de l’ambiguïté qu’elle a imposée.

Et si vous voulez d’autres séries pour vous occuper, ne passez pas à côté de Plan cœur, la défense de Lincoln ou encore Feria, l’éclat des ténèbres.

Le casting de la saison 1 de The sound of Magic

Les personnages de Lee Eul et Yoon Ah-yi sont bien évidemment les deux acteurs principaux de la série. Ils sont incarnés respectivement par Ji Chang-wook et Sung-eun Choi. À part eux, nous retrouvons dans la série :

Nam Da-reum qui incarne le personnage du jeune Lee Eul ;

Lisa Yamada qui joue le rôle de Ah-Yi ;

Choi Sung-eun ou Yun Ai dans la série ;

Chi Hae-won alias Baek Ha Na.

Les avis des fans concernant ce volet

Les fans ont pu découvrir un autre univers que celui de Squid Game et les autres séries à zombies typiquement sud-coréennes. Certains trouvent qu’elle est bien rythmée et pas trop longue.

D’autres disent qu’elle est très passionnante, mais est trop courte. C’est pourquoi la plupart d’entre eux réclament une suite. Ce qui permet de dire que presque tous les abonnés de Netflix adorent The Sound of Magic.

Est-ce que la série aura une suite ?

Pour le moment, aucune annonce n’est de la part de la plateforme n’est encore sortie concernant la suite de la série fantastique The Sound of Magic. Elle connaît un grand succès. Dans pas longtemps, un renouvellement est déjà en vue. Les acteurs principaux seront sûrement de la partie, notamment si ce projet de suite est concrétisé.

Mais en attendant des nouvelles sur ce sujet, restez toujours branché et découvrez si The Pentaverate aura également une suite.