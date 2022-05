Parmi le top 10 des séries les plus populaires Netflix, Au service du passé a suscité 24 millions d’heures de vues au bout de quelques jours. In from the cold en VO, la série est interprétée par Margarita Levieva. La série raconte l’histoire de Jenny Franklin, une mère célibataire qui part en vacances en Europe avec sa fille. Rattrapée par son passé, elle fait face à la CIA en étant une ex-agent du KGB. La cause, elle a acquis un pouvoir surnaturel après une expérience scientifique. L’intrigue commence et les fans de la série sont impatients de découvrir la suite. Comme eux, on se demande : Au service du passé saison 2 : quand sortira-t-elle ?

Une série à couper le souffle…

Les abonnés du streaming ne cessent de réclamer la suite de la saison 2 d’Au service du passé. La série a tellement fait sensation auprès du public qu’ils ne redemandent. Si vous n’avez pas suivi la première saison sur Netflix. Au service du passé ou In from the cold débute est une histoire d’espionnage d’une ex-agente russe, en vacances à Madrid et qui a une identité américaine, Jenny Franklin.

C’est un peu compliqué, mais les scènes remplissent tous les critères d’une série d’espionnage. Elles combinent l’amour, l’intrigue et le pouvoir dans toutes ses formes. Le créateur Adam Glass a complété le scénario par une expérience scientifique qui a donné à cette femme célibataire, un pouvoir surnaturel.

Lors de ses vacances en Europe, avec sa fille Beca, les services secrets américains CIA la force à joindre leur rang. Pour préserver sa nouvelle, elle doit déterminer la source d’événement très dangereux.

La série est à couper le souffle avec tous les secrets du passé liés à la Russie. Si vous souhaitez découvrir l’histoire de Jenny et l’agent Chauncey, ne ratez pas Au service du passé sur Netflix.

Une saison 2, pourquoi pas une troisième ?

La suite, c’est tout qu’on réclame au géant du streaming Américain, comme Welcome to eden. Une deuxième saison pour Au service du passé Netflix ne l’a pas encore proclamée, mais les abonnés sont impatients.

Actuellement, on se contente des infos du créateur Adam Glass qui a déclaré que la saison 2 est inspirée de ses histoires personnelles. Dans la même déclaration, il a affirmé que la suite dépend du nombre de visionnage des abonnés de la plateforme. Alors, notez dans votre agenda les séries Netflix à regarder comme Au service du passé, The Pentaverate ou Dynasty.

Adam Glass promet également une grande histoire pour la saison 2. En plus, il a déjà fait référence aux lieux de tournage de la deuxième saison pour Au service du passé, ainsi que ceux de la troisième saison.

Un petit synopsis de la saison 2

Vu que la saison 1 se termine par la mort de la mère et l’ex-patronne de Jenny Franklin, un autre casting nous attend. Les seules infos qu’on a pu dénicher c’est l’histoire continue avec de nouveaux mystères.

Nos héros, Jenny et l’agent Chauncey vont essayer de les résoudre et enquêter également sur l’intimité qui a pris une grande place entre eux…