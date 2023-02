Si vous avez les cheveux bruns, il ne vous faudra pas longtemps avant de succomber à la coloration Brownie Batter Brunette. Depuis quelques jours, tout le monde ne parle plus que de ça sur Tik Tok et Instagram.

Si bien que cette couleur de cheveux sera sur toutes les têtes avant même le début du printemps.

La coloration Brownie Batter Brunette affole la toile en ce moment

A quoi ressemble cette nouvelle coloration dont tout le monde parle ?

Si vous avez un compte Tik Tok ou Instagram, vous avez sans doute entendu parler de cette nouvelle couleur de cheveux. Ainsi, la coloration Brownie Batter Brunette est au centre de toutes les attentions ces derniers temps. Il faut dire que cette dernière est idéale pour le retour des beaux jours. Vous l’avez certainement deviné mais il s’agit d’une nuance de brun un petit peu particulière.

Cette dernière sera sublimée par l’ajout de mèches plus claires autour du visage. De quoi illuminer votre chevelure par des nuances légèrement moins foncées. Cela va permettre d’apporter un changement léger mais efficace à vos cheveux !

Qui peut adopter la coloration Brownie Batter Brunette ?

Vous avez peut être envie d’adopter la coloration Brownie Batter Brunette vous aussi. Avec les beaux jours qui arrivent, illuminer votre visage est une très bonne idée. Vous avez de la chance puisque c’est un coloration qui est très facile à porter. Ainsi, toutes les femmes pourront l’adopter sans aucun problème.

Cette couleur de cheveux s’adaptera à tous les teints et à toutes les longueurs. Si vous avez les cheveux très foncés, ce ne sera pas un problème non plus. Votre coiffeur n’aura pas besoin de décolorer toute votre chevelure mais seulement quelques mèches.

Bien entretenir votre nouvelle couleur de cheveux au quotidien

Celles qui vont décider d’adopter cette nouvelle coloration tendance doivent désormais se poser des questions à propos de son entretien. Il se trouve que le Brownie Butter Brunette ne sera pas très compliqué à entretenir au quotidien. Ainsi, c’est une couleur qui reste très naturelle.

Si bien que vous n’aurez pas besoin de vous rendre chez votre coiffeur tous les mois pour refaire vos racines. Il s’agit tout de même d’une coloration qui, comme le Blond Targaryen, nécessite une décoloration. Ce qui pourrait fragiliser vos longueurs et vos pointes fourchues. Vous devrez donc hydrater et nourrir votre chevelure à chaque shampoing.