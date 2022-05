La perte du poids est un phénomène qui enclenche plusieurs changements au niveau du corps. Elle constitue entre autres une transformation au niveau du ventre. Il est donc nécessaire de rechercher les solutions adéquates pour conserver la forme et retendre la peau du ventre.

Des solutions naturelles pour retendre la peau du ventre

Les méthodes naturelles sont facilement accessibles pour retendre la peau du ventre. Elles nécessitent certes une application prolongée mais efficace. Le résultat se ressent obligatoirement au fil du temps. Basées sur des produits cosmétiques et essentiellement bio, elles apportent naturellement l’effet recherché sur le ventre.

Respecter une bonne alimentation

Un régime alimentaire riche en vitamines, en oligo-éléments, et en anti-oxydants permet de rajeunir son cou et décolleté, et d’avoir un ventre plus tendu. Les boissons bienfaisantes telles que l’eau naturelle, le kéfir d’eau, ou le thé froid,sont nécessaires. Elles sont importantes pour hydrater et la raffermir la peau.

Retendre la peau du ventre en utilisant des produits raffermissants

Optez pour les crèmes anti-vergeture fait maison et les huiles et les gels raffermissants. Elles contribuent au relâchement cutané du ventre. Pour bien appliquer la crème anti-vergéture, faites un massage en mouvements circulaires. Ce qui permet une meilleure infiltration. Choisissez des produits à base d’Aloe Vera, de Rhassoul, d’argan, d’onagre, de romarin, ou de bois de rose pour avoir des résultats efficaces.

Pratiquer des exercices sportifs et éviter le relâchement de la peau

Certains sports assurent le retour à la tonicité de la peau du ventre. Des activités plus ou moins légères comme la natation avec des palmes, le yoga, ou encore la marche nordique sont recommandées. Les adeptes du pole dance, du Hiit et de la musculation sont confrontés à des exercices plus dynamiques.

Se fier aux méthodes technologiques pour retendre la peau du ventre

La technologie offre également des méthodes nouvelles pour embellir la peau du ventre. Seuls, les spécialistes peuvent les pratiquer. Il est cependant utile de prendre conseil auprès du professionnel traitant en cas d’éventuels traitements. Il peut s’agir dans des cas de la présence d’acné dans le dos.

La radiofréquence est l’appareil qui rend la peau du ventre plus jeune par l’intermédiaire d’un gel spécial.

Le laser : il comprime les fibres de collagène pour raffermir la peau du ventre.

Les ultrasons micro focalisés : c’est une méthode qui retend également la peau du ventre. Le chauffage de la peau entraîne la création de nouvelles fibres de collagène et retend ainsi la peau.

Avoir recours à la chirurgie esthétique

Comme dernière solution en cas de difficulté de retendre la peau du ventre, optez pour la chirurgie du ventre. La plastie abdominale fait appel à l’anesthésie générale. Les tissus et les muscles sont donc remis en tension, ce qui supprime l’excès de peau. Il est recommandé de porter des vêtements serrés pour une meilleure remise en tension.