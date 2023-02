En fonction de la période de l’année, de nouvelles tendances beauté vont faire leur apparition. En ce qui concerne vos cheveux, vous allez bientôt succomber à la coloration Cowgirl Copper.

Dès le début du printemps cette couleur lumineuse sera sur toutes les fêtes !

La coloration Cowgirl Copper fera sensation dès le début du printemps prochain

Le printemps est la saison idéale pour changer de couleur de cheveux

L’hiver va bientôt toucher à sa fin. Avec le début du printemps, c’est la période idéale pour apporter un petit peu de changement à votre style. Ainsi, vous pourrez adopter une nouvelle couleur de cheveux la saison prochaine. C’est le moment de laisser les teintes froides, comme le Blond Targaryen, derrière vous.

Dès l’arrivée des premiers rayons de soleil, vous devrez opter pour des nuances beaucoup plus chaudes. C’est d’ailleurs pour cette raison que la coloration Cowgirl Copper sera aussi tendance d’ici quelques semaines. Il s’agit de la couleur de cheveux que toutes les femmes auront envie de porter à partir du mois prochain.

A quoi ressemble la coloration Cowgirl Copper exactement ?

Si vous passez beaucoup de temps sur Tik Tok ou Instagram, vous avez peut déjà entendu parler de la coloration Cowgirl Copper. Sinon, ce n’est pas grave, nous allons vous en dire un petit peu plus. Ainsi, il s’agit d’une couleur de cheveux très lumineuse. Cette dernière se définit comme une sorte de roux un petit peu particulier.

C’est une couleur qui va se trouver entre le brun et le blond. Le Cowgirl Copper est un roux plutôt sobre avec des racines foncées et des reflets plus claires. C’est la coloration parfaite pour apporter de l’éclat à votre teint au retour des beaux jours.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🖤⠀ Sara Chauvin Rajotte (@sara.m.cr)

Qui peut adopter cette nouvelle coloration capillaire ?

Tout comme le Messy Bun, il n’est pas dit que cette nouvelle coloration tendance soit adaptée à toutes les femmes. En effet, le Cowgirl Copper n’ira pas forcément à tout le monde. Ainsi, c’est une couleur de cheveux qui sera tout particulièrement recommandée aux femmes qui ont la peau claire.

Ce roux va permettre de réchauffer votre teint et de vous donner bonne mine. Si vous avez le teint un petit peu plus mat, vous devrez vous tourner vers des nuances plus foncées. Ce roux lumineux vous ira aussi très bien si vous avez des taches de rousseur. C’est le moment d’oser une petite transformation capillaire !