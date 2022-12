Il y a quelques jours, Netflix a dévoilé la troisième saison de la série Emily in Paris. Mais, les abonnés se posent désormais de nombreuses questions à propos de la quatrième saison du programme.

Ne vous inquiétez pas, nous avons toutes les réponses à vos interrogations !

Juste avant Noël, la plateforme Netflix vous a fait un superbe cadeau en vous offrant la troisième saison de la série Emily in Paris. Il faut dire que cette dernière était très attendue par tous les abonnés, tout comme la prochaine saison de la série Outer Banks. Cette saison a été à la hauteur de nos exigences. Il se trouve que nous en savons déjà beaucoup à propos des prochains épisodes du programme.

Ainsi, Netflix n’a pas attendu avant de renouveler la série. En effet, vous l’ignorez peut être mais une quatrième saison est déjà au programme. Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, cette dernière a même déjà été tournée. Les épisodes ont été enregistrés à la suite du tournage de la troisième saison.

Emily devrait donc bientôt être de retour pour de nouvelles aventures ! Sa vie amoureuse n’a pas fini de vous surprendre. Son histoire d’amour avec Gabriel sera, encore une fois, remise en cause. La jeune femme a appris que Camille était enceinte de lui. Difficile de savoir comment réagir après une nouvelle pareil.

In case you forgot, #EmilyInParis season 4 is on the way! https://t.co/tx7D1Y3Whj

— Netflix Life (@NetflixLifee) December 21, 2022