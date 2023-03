La sortie de la suite de la série Emily in Paris saison 4 est d’ores et déjà très attendue. Elle compte de nombreux fans à travers le monde.

Il se trouve que le tournage des prochains épisodes ne va plus trop tarder à commencer.

Si, comme beaucoup, vous avez déjà fini de regarder les trois premières saisons de la série Emily in Paris, vous devez avoir hâte de connaître la suite. Seulement, la sortie de la quatrième saison n’est pas encore prévue pour tout de suite. D’ailleurs, pour l’instant, le tournage n’a toujours pas repris. Mais, cela ne devrait plus tarder.

En effet, il se trouve que nous venons d’apprendre que le tournage de la prochaine saison devrait débuter au printemps prochain. Au grand maximum au début de l’été. Dans cette quatrième saison, la relation entre Emily et Gabriel sera une nouvelle fois au coeur de l’intrigue. Même s’ils éprouvent de forts sentiments l’un pour l’autre, Gabriel a désormais un devoir envers Camille.

En effet, la jeune femme porte son enfant. Il se pourrait bien qu’Emily se retrouve toute seule. Alfie a décidé de mettre fin à leur relation sachant qu’il n’a pas la première place dans son coeur. Si Camille décide de rester avec Gabriel, ce dernier n’aura pas le courage de rompre étant donné qu’elle porte son bébé.

Filming could begin very soon on #EmilyInParis season 4! 💖 https://t.co/NpEq6tYATf

— Netflix Life (@NetflixLifee) February 27, 2023