Vers le début du mois d’avril, la plus grande plateforme de streaming au monde a enrichi son catalogue k-drama avec la série Green mother’s Club. Elle fait partie des séries les plus attendues du mois dernier, d’où son grand succès. Zoom sur les informations à connaître concernant cette nouveauté Netflix à la une.

Green mother’s club : tout ce qu’il faut savoir sur cette série signée Netflix !

La série de Netflix Green mother’s club est très populaire parmi les abonnés de Netflix, petits comme grands ces derniers jours. Il s’agit d’une série sud-coréenne écrite par Shin Yi Won et produite par Ra Ha Na. De l’intrigue aux acteurs en passant par la disponibilité des épisodes, voici plus d’informations à connaître absolument la concernant.

Sur quelle intrigue débute la série ?

Cette série de Shin Yi Won se centre sur l’amitié qui lie 5 mères qui se sont rencontrées à l’école de leurs enfants. Très vite, elles ont sympathisé et pour devenir des meilleures amies dans tous les sens du terme.

Green mother’s club débute sur une conférence donnée par Lee Eun-pyo dans une université. Et parallèlement les 5 mamans stars de la série préparent leurs enfants pour l’école et nous donnent un aperçu de leur routine quotidienne dans l’ensemble.

Diffusée pour la première fois le 6 avril dernier, la finale de la saison a été diffusée la journée du 26 mai. Il est de ce fait entièrement disponible sur la plateforme et vous pouvez déverrouiller les épisodes dès aujourd’hui. Et en passant, ne ratez pas la série Welcome To Eden qui est aussi récemment sortie sur Netflix et est maintenant disponible à travers le monde.

Quels sont les acteurs qui composent le casting de Green mother’s club ?

Les acteurs principaux de la série ne comprennent que des femmes (les 5 mamans) dont :

Lee Yo Won qui incarne le personnage de Lee Eun Pyo ;

Ju Min Kyung qui joue le rôle de Park Yun Ju ;

Chu Ja Hyeon ou Byeon Chun Hee dans la série ;

Kim Gyu Ri qui interprète le rôle de Seo Jin Ha ;

Jang Hye Jin qui est connu sous le nom de Kim Yeong Mi dans la série.

À leurs côtés, nous retrouvons des stars comme Choi Deok Mun, Im Su Hyung, Jung Si Yul, An Seok Hyun, etc. et découvrez aussi les informations concernant Better call Saul, y compris son casting.

La suite de Green mother’s club sur Netflix

La production a renouvelé la série tout de suite après la saison 1. Ce qui est sûr, c’est que ce drame coréen parlant de la maternité et des vies de mères de famille aura une suite. Toutefois, nous ne pouvons ni confirmer ni corroborer cette information, parce qu’il n’y a pas encore d’annonces officielles disponibles.

Cependant, nous pouvons estimer la sortie de la série pour l’hiver prochain, c’est-à-dire entre décembre et février 2022. Quoi qu’il en soit, ne ratez pas les nouvelles séries Netflix qui sortiront prochainement.