Le dernier épisode de l’émission Koh-Lanta a été riche en émotions et en surprises pour les aventuriers.

En effet, ce n’est pas un candidat qui a été éliminé mais bien deux. Les équipes commencent déjà à se réduire en vue de la réunification.

Une épreuve de confort individuelle et éliminatoire pour le dernier

Cette semaine, vous avez pu découvrir un tout nouvel épisode de Koh-Lanta sur la chaine de télévision TF1. Le moins que l’on puisse dire c’est que ce dernier a été riche en surprises et en émotions, aussi bien pour les spectateurs que pour les aventuriers.

En effet, ces derniers ont eu la pression quand ils ont découvert que l’épreuve de confort était en réalité individuelle et éliminatoire. Si Gilles a brillamment remporté l’épreuve, les choses ont été plus difficiles pour Christine et Elodie. C’est finalement Elodie qui a été éliminée sur le champ. Un coup dur pour la jeune femme qui n’a pas eu le temps de faire ses preuves.

Une recomposition des équipes qui a tourné à l’avantage des jaunes

Après ce coup dur, une nouvelle surprise a chamboulé toute l’aventure. Gilles a du désigner un aventurier pour recomposer deux nouvelles équipes. Il a choisi Rudy qui a mélangé les anciens jaunes et les anciens rouges. Lors de l’épreuve d’immunité, l’équipe jaune a gagné haut la main.

L’équipe de Rudy a donc pris le chemin du conseil. Malgré sa stratégie pour éliminer Clémence, cela n’a pas fonctionné. Gilles a décidé de donner son talisman à Quentin. Le reste de l’équipe a décidé, à l’unanimité, d’éliminer Tania. La jeune femme ne s’y attendait pas du tout. Elle s’est notamment sentie trahie par Esteban avec lequel elle s’entendait très bien.

Ce qui vous attend dans le prochain épisode de Koh-Lanta sur TF1

Mardi prochain, vous allez pouvoir découvrir un nouvel épisode de Koh-Lanta. Ce dernier sera intense pour tous les aventuriers. Rudy va devoir mettre en place une toute nouvelle stratégie s’il veut espérer rester dans l’aventure. Ses anciens alliés pourraient bien se rapprocher des anciens jaunes pour l’éliminer.

Chez les jaunes, la personnalité de Martin agace Grace qui a beaucoup de mal à le supporter. Cette dernière trouve qu’il a tendance à monopoliser un petit peu trop l’attention. S’ils ne gagnent pas l’immunité, le jeune homme pourrait bien être en danger également.