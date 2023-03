Si Koh-Lanta est avant tout un jeu d’aventures, l’émission a également permis à certains candidats de trouver l’amour.

C’est notamment le cas de Mathilde et de Romain, deux anciens aventuriers. La jeune femme vient de dévoiler son baby bump sur son compte Instagram.

Au fil des saisons, de nombreux candidats ont participé au jeu d’aventures Koh-Lanta. Vous vous souvenez alors peut être de Mathilde qui avait pris part à la dix septième saison du programme. Dans cette saison, elle s’était beaucoup rapprochée de Bastien avec lequel elle avait vécu une courte relation.

Mais, c’est finalement avec Romain qu’elle a trouvé l’amour. Le jeune homme faisait alors partie des candidats de la seizième saison de l’émission. Depuis environ trois ans maintenant, ils vivent une belle histoire dont ils partagent les plus beaux moments sur les réseaux sociaux. Le couple attend d’ailleurs un heureux évènement.

Mathilde et Romain ne se quittent plus. Au mois de décembre, la jeune femme avait d’ailleurs annoncé sa grossesse sur son compte Instagram. Depuis, elle était restée plutôt discrète sur cet évènement. Mais, dernièrement, l’ancienne aventurière a décidé de dévoiler son baby bump à ses abonnés sur Instagram.

La jeune femme semble parfaitement épanouie. Elle est radieuse. Pour le moment, Mathilde et Romain n’ont pas encore annoncé le sexe de leur bébé. Ce dernier devrait voir le jour au cours du printemps prochain. Il ne reste donc plus beaucoup de temps au couple pour se préparer à l’arrivée de leur premier enfant.

Tout ce que vous réserve la nouvelle saison de l’émission Koh-Lanta

Il y a déjà quelques semaines, vous avez pu faire connaissance avec les nouveaux aventuriers de cette saison de Koh-Lanta. Ces derniers se sont envolés pour les philippines où la compétition bat déjà son plein. Pour le moment, deux aventuriers ont été éliminés. Mais, les choses vont se corser pour les candidats restants.

La faim va se faire sentir de plus en plus. Sans riz la survie devient de plus en plus difficile. Le talisman du feu sacré ne va pas arranger les choses. Ce dernier place la stratégie au coeur de cette saison. Si Helena est en danger c’est aussi le cas de Tania et d’Alexandre. Reste à savoir lequel sera le prochain à partir.