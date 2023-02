Alors que l’émission Koh-Lanta ne va pas tarder à faire son grand retour sur TF1, nous en savons déjà un petit peu plus à propos du casting de cette année.

Il se trouve d’ailleurs que l’une des participantes connaît déjà Denis Brogniart !

Une candidate de Koh-Lanta connaît bien Denis Brogniart

Cette nouvelle saison s’annonce déjà riche en rebondissements

Pour le plus grand plaisir des téléspectateurs de la chaine TF1, l’émission Koh-Lanta sera bientôt de retour pour une toute nouvelle saison. Cette dernière s’annonce d’ores et déjà pleine de nouveautés et de rebondissements. Toujours présentée par Denis Brogniart, elle va prendre place à l’ouest des Philippines. Même si le décor est paradisiaque, les candidats n’auront pas vraiment la possibilité d’en profiter.

Entre épreuves sportives et stratégies, cette édition sera plus intense que jamais ! La règle du totem maudit sera d’ailleurs de retour. Mais, ce n’est pas tout. Un nouvel objet, le talisman, fera lui aussi son arrivée dans le jeu. De quoi vous donner envie de regarder Koh-Lanta le feu sacré !

Cette candidate a déjà rencontré le présentateur Denis Brogniart

Lors de cette nouvelle saison de Koh-Lanta, vingt participants vont prendre part à la compétition. Vous ferez connaissance avec des hommes et femmes venant de toute la France. Ces derniers seront d’abord divisés en deux équipes avant de s’affronter de manière individuelle. Parmi les participantes, une jeune femme a retenu notre attention. En effet, cette dernière connaît déjà Denis Brogniart. Vous vous souvenez peut être d’elle vous aussi.

Ainsi, Helena Roosen a participé à une précédente édition du programme Ninja Warrior, présenté par Denis Brogniart également. Si elle n’est pas allée très loin dans la compétition, il est certain que Denis Brogniart doit se souvenir d’elle. Reste à savoir s’il va y faire allusion ou non.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KohLantaTF1 (@kohlantatf1)

La date de lancement du premier épisode de Koh-Lanta sur vos écrans

Toutes ces informations doivent vous rendre impatient à l’idée de découvrir le premier épisode de Koh-Lanta. Pour ce faire, vous n’aurez pas à patienter bien longtemps. En effet, dans un petit peu moins de deux semaines, le programme sera de retour sur la chaine de télévision TF1.

Comme l’année dernière, il sera diffusé tous les mardis soir, en première partie de soirée. Sa diffusion débutera à partir du 21 février prochain ! Malgré les demandes des téléspectateurs TF1 n’a pas jugé bon de programmer à nouveau l’émission le vendredi.