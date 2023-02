Le jeu d’aventures Koh-Lanta vient de reprendre avec une toute nouvelle saison inédite. Vous avez donc pu faire connaissance avec les vingt aventuriers de cette année.

L’un d’entre eux se démarque par son histoire de vie singulière. Ce dernier n’est pas passé loin de la mort !

Ce candidat de Koh-Lanta n’est pas passé loin de la mort

Une nouvelle saison pour le jeu d’aventures sur TF1

La semaine dernière, le jeu d’aventures Koh-Lanta a fait son grand retour sur la chaine de télévision TF1. Ce dernier va vous emmener aux Philippines pour cette saison. Toujours présenté par Denis Brogniart malgré les accusations qui pèsent sur l’animateur, vous allez découvrir des décors à couper le souffle.

Le casting est composé de vingt candidats, tous plus motivés que jamais. Divisés en deux équipes, un aventurier a malheureusement déjà été éliminé. Ainsi, Célia est la première à devoir quitter le jeu. Plus âgée et moins sportive que les autres aventuriers, ses performances lui ont certainement coûtées sa place dans l’aventure.

Ce candidat a échappé à la mort à deux reprises

Si certaines candidats se démarquent par leur forte personnalité, comme Helena par exemple, on ne peut pas en dire autant de Quentin. Le jeune homme s’est montré plutôt discret depuis le début du programme. Pourtant, ce charpentier originaire de Moselle est un véritable combattant. Il a traversé des épreuves très difficiles au cours de sa vie.

Ainsi, ce dernier est passé près de la mort à deux reprises. Il a d’abord été victime d’un grave accident de moto mais a réussi à s’en sortir. Puis, Quentin a été agressé et poignardé en pleine rue. Heureusement, le jeune homme semble être parfaitement remis de ses blessures. Il est prêt à affronter les épreuves de Koh-Lanta et ne laissera pas tomber.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KohLantaTF1 (@kohlantatf1)

Ce que vous réserve les prochains épisodes de Koh-Lanta

Après un début haut en couleurs, la suite s’annonce encore plus intense pour les aventuriers de Koh-Lanta. En effet, les stratégies vont commencer à se mettre en place. D’ailleurs, plusieurs candidats ont déjà une dent contre Helena.

La capitaine agace ses camarades sur le camp par son autorité. Cette dernière pourrait donc se retrouver en danger lors du prochain conseil. La survie sera également de plus en plus difficile. Les aventuriers n’ont pas reçu de riz cette année. La faim va commencer à se faire sentir et certains auront beaucoup de mal à le supporter.