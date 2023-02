Alors que le programme Koh-Lanta vient tout juste de reprendre sur TF1, une candidate commence déjà à se faire remarquer.

Cette dernière a énervé les internautes, mais aussi certains de ses coéquipiers, lors de la première émission de cette nouvelle saison.

Cette candidate de Koh-Lanta énerve déjà les internautes

L’émission est de retour sur vos écrans pour une nouvelle saison inédite

Vous devez vous réjouir puisque le programme Koh-Lanta vient de faire son grand retour sur vos écrans. Ainsi, vous avez d’ores et déjà pu découvrir le premier épisode de cette nouvelle saison. Ce dernier a été riche en nouveautés et en moments forts.

Vous avez pu assister à la première épreuve individuelle, le parcours du combattant, qui a permis de désigner les chefs d’équipe. Vous avez également suivi la première épreuve d’immunité de la saison. Cet épisode a alors pris fin avec le départ pour le conseil de l’équipe jaune et l’élimination de Célia. Cette dernière n’a pas vraiment apprécié d’être la première à devoir partir.

Helena ne semble pas être très appréciée pour le moment

Vingt candidats ont rejoint l’émission cette année. Certains se sont déjà fait remarquer au cours de ce premier épisode. Ainsi, les deux chefs d’équipe, Nicolas et Helena ont brillé sur le parcours du combattant. Mais si Nicolas a su rester humble, ce n’est pas vraiment le cas de la jeune femme.

Cette dernière, très sure d’elle, n’a pas hésité à se mettre en avant. Sa personnalité commence déjà à agacer certains de ses coéquipiers. Alexandre a même déjà un plan pour la faire partir. Les internautes n’ont pas non plus apprécié la jeune femme. En effet, ils trouvent qu’elle a la grosse tête.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KohLantaTF1 (@kohlantatf1)

Une saison de Koh-Lanta qui sera placée sous le signe de la stratégie

Pour le moment, Helena est toujours dans la course puisque son équipe a remporté l’épreuve d’immunité. Mais, elle va devoir faire attention à elle si elle ne veut pas partir au prochain conseil. Cette nouvelle saison de Koh-Lanta sera placée sous le signe de la stratégie. De quoi permettre à certains candidats, moins sportifs que les autres, de s’en sortir également.

Mardi prochain vous pourrez alors découvrir le second épisode de cette nouvelle saison du jeu d’aventures. Les participants vont commencer à souffrir de la faim puisque ils n’auront pas de riz cette année. Ils vont devoir se hâter de faire le feu !