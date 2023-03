Alors que le second épisode de la nouvelle saison de Koh-Lanta vient d’être diffusé, un candidat exaspère de plus en plus les internautes.

Le public n’a pas beaucoup apprécié la réaction d’Alexandre face à la récompense offerte à l’issue du jeu de confort.

Ce candidat de Koh-Lanta commence à exaspérer les internautes

Un second épisode marqué par la stratégie et la trahison

Le second épisode de la nouvelle saison de Koh-Lanta a été très intense pour les candidats. Ainsi, si les deux équipes ont finalement réussi à faire le feu, l’ambiance n’est pas vraiment au beau fixe sur le camp. Pour la deuxième fois consécutive, ce sont les jaunes qui ont perdu la première épreuve. Ces derniers sont passés à côté du kit de pêche ce qui a déçu Benjamin.

Nicolas a également perdu son talisman qu’il a décidé de donner à Rudy de l’équipe adverse. Un choix peu stratégique au vu des affinités de Rudy avec Tania, la cible de l’équipe jaune. La jeune femme a d’ailleurs glissé à l’oreille de Rudy qu’elle était en danger. Un geste qui n’a pas échappé à son équipe. Nicolas n’a pas hésité à l’accuser de trahison.

Alexandre ne fait pas l’unanimité auprès des téléspectateurs

Mais, s’il y a un candidat qui semble ne pas faire l’unanimité auprès des spectateurs, c’est bel et bien Alexandre. Ainsi, ces derniers n’ont pas vraiment apprécié sa réaction face à la récompense du jeu de confort. Alors que les aventuriers semblaient ravis de pouvoir obtenir le kit de pêche, ce dernier a déclaré qu’il aurait préféré gagner du riz.

Après la défaite de son équipe à l’épreuve d’immunité, ses stratégies ont bien failli se retourner contre lui. Même si Helena n’est toujours pas très appréciée au sein de l’équipe c’est finalement Emin qui a été éliminé en raison de sa condition sportive.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KohLantaTF1 (@kohlantatf1)

Tout ce qui vous attend dans la suite de l’émission Koh-Lanta sur TF1

L’émission Koh-Lanta vous réserve encore beaucoup de surprises cette saison. Mardi prochain, vous allez pouvoir découvrir un tout nouvel épisode sur la chaine de télévision TF1. La survie devient de plus en plus difficile pour les aventuriers.

Certains, comme Clémence et Gilles, commencent à se sentir très faibles. Il faut dire que la nourriture se fait rare et que les épreuves s’intensifient. La talisman du feu sacré risque, une nouvelle fois, de tout changer et de rabattre les cartes.