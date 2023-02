Vous ne risquez pas de vous ennuyer au cours de ces prochaines semaines ! En effet, toutes vos émissions télé préférées vont faire leur grand retour sur vos écrans.

Que ce soit Koh-Lanta, The Voice ou encore Pékin Express, vos soirées seront animées !

Les dates de diffusions de toutes vos émissions télé préférées

Koh-Lanta fait partie des émissions qui seront bientôt de retour

Après des années, le programme Koh-Lanta est toujours aussi attendu par le public. Mais, il semblerait que votre attente soit déjà sur le point de toucher à sa fin. Dans quelques semaines seulement vous allez faire connaissance avec les candidats de l’édition, Koh-Lanta le feu sacré.

Le premier épisode sera diffusé sur la chaine de télévision TF1 le mardi 21 février. Ensuite, vous pourrez découvrir une nouvelle émission tous les mardis. Cette année, les concurrents vont s’affronter aux Philippines. Un décor de rêve qui sera pourtant redoutable pour les vingt participants.

Ne manquez pas la toute nouvelle saison de Pékin Express

Votre programme d’aventures préféré sera lui aussi bientôt disponible sur vos écrans. Ainsi, Stéphane Rotenberg sera à la tête de cette toute nouvelle saison de Pékin Express. Dans quelques jours seulement, vous allez pouvoir vous envoler vers l’Amérique du sud avec les huit binômes de candidats. En effet, vous pourrez découvrir le premier épisode du programme le jeudi 16 février sur M6.

Les portraits des candidats sont déjà très prometteurs. Ces derniers possèdent tous des personnalités hautes en couleurs. Le binôme d’inconnu sera une nouvelle fois de la partie. Il est composé de deux femmes très différentes et venant chacune d’un milieu social à l’opposé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par M6 (@m6officiel)

Beaucoup de nouveautés à prévoir pour le lancement de l’émission The Voice

Dans les semaines à venir, vous aurez également le plaisir de retrouver l’émission The Voice 2023 sur la chaine de télévision TF1. Comme chaque année, cette dernière sera diffusée tous les samedis soirs. Le lancement aura lieu le 25 février prochain. De quoi faire connaissance avec de nouveaux talents mais aussi avec les nouveaux membres du jury.

Vianney et Amel Bent ont conservé leurs fauteuils pour cette saison. Zazie a décide de revenir dans le programme après plusieurs années d’absence. Deux autres membres vont rejoindre le jury. Ainsi, les rappeurs Bigflo et Oli vont faire partie de la compétition. Ils voteront ensemble et devront coacher la même équipe de talents. Espérons qu’ils réussissent à se mettre d’accord !