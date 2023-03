Alors que le deuxième épisode de Koh-Lanta vient d’être diffusé, les premières accusations de triche commencent déjà à pleuvoir sur l’émission.

En effet, un candidate aurait été avantagé par la production lors de sa recherche du collier d’immunité.

Les internautes sont persuadés de la triche dans Koh-Lanta

Un second épisode qui a été riche en émotions pour les aventuriers

Mardi soir, vous avez pu découvrir le second épisode de l’émission Koh-Lanta sur la chaine de télévision TF1. L’occasion pour vous de commencer à connaître un petit peu mieux les candidats. Cet épisode a été très intense pour les aventuriers. Tania s’est notamment mise en danger en communiquant avec Rudy de l’équipe adverse.

En possession du talisman sacré, ce dernier n’hésitera pas à le donner à la jeune femme pour la protéger. Seulement, cela n’a pas plu aux coéquipiers de Tania qui ont accusé cette dernière de trahison. La jeune femme risque de devenir la cible lors des prochains conseils.

Emin aurait été favorisé par la production lors de sa recherche du collier

Lors de ce second épisode, c’est l’équipe rouge qui a perdu l’épreuve d’immunité. Ces derniers ont donc pris la direction du conseil. Moins sportif et plus âgé que ses camarades, Emin s’est vite retrouvé menacé. Ce dernier a alors décidé de partir à la recherche du collier d’immunité.

Après des heures de recherche, il a finalement mis la main sur un avantage lui donnant une double voix pour le conseil. Mais, les internautes ne pensent pas qu’il l’a trouvé par hasard. Ils sont persuadés que la production et le caméraman lui ont montré la bonne direction. Des premières accusations de tricherie pour cette nouvelle saison de Koh-Lanta.

La suite de Koh-Lanta s’annonce encore plus folle pour les candidats restants

L’aventure va devenir de plus en plus difficile pour les aventuriers. En manque de nourriture, ils auront beaucoup de mal à tenir. Certains commencent déjà à montrer des signes de faiblesse, comme c’est le cas de Gilles par exemple. Le talisman sacré va, une nouvelle fois, faire des siennes. Ce dernier va forcer les candidats à mettre en place de nouvelles stratégies.

Si Rudy décide de le donner à Tania, cela va être très compliqué pour l’équipe des jaunes. Ces derniers vont devoir trouver une nouvelle cible pour le conseil. Benjamin est également en danger. Chez les rouges, ce sont Helena et Alexandre qui sont désormais dans le viseur de leurs coéquipiers.