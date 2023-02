Ancien candidat de l’émission Koh-Lanta, Pascal a côtoyé Denis Brogniart à de nombreuses reprises.

Invité sur le plateau de Touche pas à mon poste, ce dernier a tenu à prendre la parole à propos de la polémique autour de l’animateur. On ne peut pas dire qu’il lui a apporté beaucoup de soutien.

Pascal de Koh-Lanta dénonce le comportement de Denis Brogniart

L’animateur est au coeur d’une importante polémique

Depuis quelques semaines maintenant, Denis Brogniart se retrouve au coeur d’une importante polémique. Celui qui anime l’émission Koh-Lanta depuis des années maintenant est en train de voir sa réputation se ternir. Ainsi, plusieurs de ses anciennes collaboratrices ont tenue à dénoncer son comportement toxique. Denis Brogniart aurait instauré une atmosphère stressante au travail.

Ce dernier serait même allé jusqu’à insulté et menacé certaines personnes qui travaillent avec lui. Si l’animateur a présenté ses excuses, l’affaire ne va pas s’arrêter là. D’autres personnalités prennent la parole et commencent à témoigner contre lui. Les choses ne semblent pas s’arranger pour Denis Brogniart.

Pascal prend la parole sur le plateau de Touche pas à mon poste

Vous vous souvenez très certainement de Pascal, candidat emblématique de l’émission Koh-Lanta. Ce dernier a alors été invité sur le plateau de Touche pas à mon poste pour s’exprimer sur cette affaire. Pascal a eu l’occasion de côtoyer Denis Brogniart à de nombreuses reprises.

Ce dernier a alors confirmé les accusations dont fait l’objet l’animateur. Pascal a déclaré que Denis Brogniart avait déjà « pété les boulons ». D’après lui, il aurait déjà eu ces comportements violents « avec des joueurs et d’autres personnes ». De nouvelles révélations qui ne vont pas arranger les choses pour Denis Brogniart.

L’émission Koh-Lanta est de retour sur vos écrans pour une nouvelle saison

Malgré ces différentes accusations, vous pouvez retrouver Denis Brogniart à la tête de l’émission Koh-Lanta. Ce dernier vous emmène aux Philippines pour la nouvelle saison du programme dont vous avez déjà pu découvrir le premier épisode. Certaines personnalités commencent déjà à se démarquer et annoncent une saison intense.

La stratégie risque d’être très présente dans cette édition du feu sacré. A peine le jeu lancé, certains candidats planifiaient déjà l’élimination d’Helena. Il faut dire que cette dernière n’a pas non plus fait l’unanimité auprès des spectateurs. Mardi prochain vous pourrez découvrir le deuxième épisode de cette saison. Les choses vont devenir encore plus difficiles pour les deux équipes.