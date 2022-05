La série espagnole La Casa de Papel est une histoire policière et dramatique en même temps. Elle est très appréciée des fans de série Netflix. Par la même occasion, les téléspectateurs ne manquent pas d’apprécier les déroulement épisodique. La fin de la dernière saison affiche une déception de la part des abonnés. Le programme télévisé refait cependant surface pour un remake en version sud-coréenne.

La Casa de Papel en version coréenne, une série aux mêmes principes

La Casa de Papel conserve les mêmes caractéristiques de base du scénario. La série en nouvelle version adopte le même concept historique. Elle ne s’éloigne pas des principes de mise en scène originale. Le créateur Ryu Yong-jae doit garder le même niveau d’intérêt des téléspectateurs pour maintenir le lien déjà établi.

Des acteurs intéressants dans la Casa de Papel nouvelle version

Des acteurs coréens de renom tiennent chacun leur rôle dans la série. Entre autres, il y a la présence de Park Hae-Soo bien célèbre dans la série mondialement connue Squid Game. Il en est de même pour Yunjin Kim, Woo Jin, Yoo ji-tae et Jun Jong-seo. Ces derniers tiennent leur réputation dans certains films. Ils forment la pièce maîtresse de la série tant attendue de tous.

Les points forts de la série version coréenne

L’histoire de la Casa de Papel ne met pas son point final sur Netflix. La reprise dans la version coréenne prépare déjà les adeptes à savourer le grand retour de la série.

Des personnages très différents dans la Casa de Papel en nouvelle version

La série en version coréenne intègre des acteurs à personnalités différentes. Avec les mêmes frissons, toutes les caractéristiques mouvementées de la série d’origine sont reproduites. Les acteurs incarnent un rôle à caractère dur, froid, sans pitié mais aussi surprenant. La série Welcome to Eden représente la même voie de combat et de manipulation. D’autre part, la performance et le succès restent un passage motivant.

Quelques changements au sein de la série

Certaines modifications logiques suivent la reprise de la série la Casa de Papel en sud-coréen. Vous assistez à une reprise en langue coréenne, rehaussant une nouvelle langue nationale. Il est aussi question d’une nouvelle découverte culturelle, celle de l’audiovisuel. Elle démontre les capacités professionnelles de la réalisation pour un scénario encore plus étonnant.

Nouvel environnement pour le tournage de la Casa de Papel

Les habitués de la Casa de Papel ont sûrement l’habitude des scènes dans la ville d’Espagne. Cette fois-ci, le remake de la série met en valeur la péninsule coréenne. Le réalisateur adopte un milieu assez différent, dans la mesure où il priorise l’environnement de la Corée. Cela marque un point au niveau du succès continuel de la série avec un meilleur taux de crédibilité des cinéphiles.