L’émission, La méthode Cauet, a marqué l’histoire de la chaine de télévision TF1.

Arrêtée depuis de nombreuses années déjà, cette dernière pourrait bien revenir à l’antenne. C’est en tout ce qu’a laissé entendre Cauet lui-même.

Un retour prochain du programme, La méthode Cauet, sur vos écrans

Une émission culte qui était très appréciée du public pendant des années

Diffusée au début des années 2000 sur la chaine de télévision TF1, La méthode Cauet a marqué les téléspectateurs. Au même titre que le programme Koh-Lanta, il s’agit d’une émission culte de TF1. Cette dernière, comme son nom l’indique, était présentée par Cauet lui même.

Il était alors entouré de Cécile de Ménibus mais aussi Cartman ou encore de Miko. A chaque nouvelle émission, des invités prestigieux étaient reçus par la bande. Cauet avait alors l’habitude de soumettre ses invités à une série de questions. En même temps, ces derniers étaient reliés à un capteur qui surveillait leurs émotions. Un moyen de savoir s’ils disaient la vérité ou non.

Cauet donne des indices sur le retour de son émission à la télévision

Après cinq ans de diffusion, la chaine de télévision TF1 a décidé de stopper le programme. Mais, cela n’a pas arrêté Cauet pour autant. Après avoir animé plusieurs programmes sur TF1, il a pris la direction de la chaine NRJ12 puis de C8. Sur son compte twitter ce dernier a fait une révélation qui devrait réjouir les nostalgiques de l’émission.

En effet, il a posté une photo sur laquelle il pose en compagnie de Cécile de Ménibus, son acolyte de toujours. Ils se trouvent tous les deux devant le logo de l’émission. Un cliché qui semble annoncer le retour de La méthode Cauet !

Le programme, La méthode Cauet fera bientôt son grand retour sur tous nos écrans

D’après les informations dévoilées par Cauet, son émission sera bel et bien de retour prochainement sur tous vos écrans. Cette dernière sera diffusée sur la chaine de télévision C8. Malheureusement, il s’agira d’une émission unique à l’occasion de l’anniversaire de l’émission.

La méthode Cauet va fêter ses vingt ans cette année. Vous pourrez alors revivre les meilleurs moments de cette dernière. En fonction des audiences et de la réaction du public, il est tout de même possible que la chaine décidé de produire à nouveau l’émission de façon plus régulière. Cauet serait partant pour un retour du programme.