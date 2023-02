Si vous faites partie des fans de l’émission, L’amour est dans le pré, vous vous souvenez certainement de Jérôme et Lucile. Depuis la fin du programme, ils ne se quittent plus.

Ils ont d’ailleurs une excellent nouvelle à annoncer à tous leurs abonnés !

Jérôme et Lucile de L’amour est dans le pré attendent un autre enfant

Le couple file le parfait amour depuis la fin du programme

L’amour est dans le pré est une émission de rencontres que vous pouvez suivre de plus de dix ans maintenant sur la chaine de télévision M6. Cette dernière est présentée par l’animatrice Karine Lemarchand. Elle va aider des agriculteurs et des agricultrices à rencontrer l’amour.

De nombreux couples se sont d’ailleurs déjà formés grâce au programme. Certains sont toujours ensemble aujourd’hui. C’est notamment le cas de Jérôme et de Lucile que vous avez pu découvrir dans la quinzième saison de l’émission L’amour est dans le pré. Depuis leur participation, ils ne se quittent plus et filent le parfait amour tous les deux.

Lucile est enceinte de son deuxième enfant

Si Jérôme et Lucile ont commencé leur histoire sous l’oeil des caméras, c’est à l’abri des regards qu’ils ont continué à bâtir leur relation. Le couple, très apprécié du public, partage tout de même beaucoup de moments du quotidien sur Instagram.

Ainsi, après avoir accueilli une petite fille il y a presque deux ans maintenant, Lucile et Jérôme ont décidé de se marier. Au cours de leur lune de miel, ils ont décidé d’annoncer une très bonne nouvelle à leurs abonnés. En effet, il se trouve que la jeune femme est à nouveau enceinte. Ils vont donc être parents pour la seconde fois !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jérome et Lucile 🌻 (@jeromeetlucile)

Ce qui vous attend dans la suite de l’émission, L’amour est dans le pré

L’émission L’amour est dans le pré est bel et bien de retour pour une nouvelle saison. Ainsi, lundi dernier, vous avez pu découvrir les premiers portraits des participants de cette édition. Vous pourrez découvrir les prochains dans seulement quelques jours. Il vous faudra ensuite patienter quelques mois pour faire connaissance avec les prétendants et les prétendantes.

Comme les années précédentes, vous pourrez suivre le speed dating et le séjour à la ferme vers le début de l’été. Une nouvelle émission sera diffusée chaque lundi soir. Encore quelques mois à devoir patienter avant de rencontrer les prochains futurs couples ou même d’envoyer votre candidature !