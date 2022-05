Avoir de beaux cheveux n’est pas sorcier ! Il faut adopter un rituel capillaire plus sain et naturel. En effet, pour afficher une belle chevelure à vos collègues et à vos amies, il suffit d’en prendre soin au quotidien. Un brossage journalier, un léger massage du cuir chevelu, un bain d’huiles végétales…Voici le secret pour avoir de beaux cheveux, ou quelques secrets.

Optez pour un démêlage en douceur

Avant d’entamer votre brossage quotidien de cheveux, pensez à les démêler en douceur. Alors, utilisez un peigne à dents large pour brosser vos cheveux. Commencez avec délicatesse aux pointes avant d’attaquer l’ensemble de la chevelure, jusqu’à votre crâne.

Sachez qu’un brossage journalier est recommandé pour une belle chevelure. Cette pratique va dépouiller chaque cheveu de ses impuretés. Le geste permet d’enlever les poussières et résidus de la journée pour stimuler l’évacuation du sébum. Ainsi, vos cheveux retrouvent leur éclat jusqu’aux pointes. Ce rituel permet de préparer ses cheveux pour l’été.

Stimulez votre cuir chevelu

Lors du bain d’huile capillaire ou le shampooing, prenez quelques minutes pour masser votre cuir chevelu. Placez vos 10 doigts sur votre crâne, et faites des légers mouvements circulaire au niveau des racines de vos cheveux.

Ce geste va stimuler la circulation du cuir chevelu et favoriser la pousse de cheveux. Ainsi, vos tiges capillaires seront plus solides et moins cassantes.

Pour compléter ce rituel, n’oubliez pas d’hydrater votre cuir chevelu. En plus du bain et du shampooing, pensez à étaler des crèmes protectrices contre le soleil, le vent. Évitez également de faire un brushing dès que l’occasion se présente.

Mangez équilibré

Notez que de beaux cheveux riment avec une alimentation saine. Pour avoir une chevelure en bonne santé, il faut procurer à son corps les bons nutriments. Si vous ne savez pas que vous mangez équilibré, regardez l’été de vos ongles.

S’ils sont rugueux, n’hésitez pas à remplir votre assiette de poissons, de viandes, de lentilles, d’amande et d’avocat…Ces aliments sont riches en vitamines, en zinc et en fer.

Ce qui permet d’apporter plus d’oxygène aux racines de vos cheveux. N’oubliez pas de mettre au menu des fruits et légumes, pour plus de nutriments.

Soignez vos cheveux à une température minimale

Pour avoir de beaux cheveux, il faut aussi éviter de brûler les tiges capillaires. Une forte température va agresser et ramollir vos cheveux à la racine. Alors, il est conseillé d’adopter certaines habitudes et oublier d’autres, comme :

Ne pas utiliser de fer à lisser autant que possible, la température que l’appareil dégage va affaiblir la texture capillaire.

Régler le sèche-cheveux à « air froid », cela vous permet de les sécher à une température minimale.

Ne pas rincer vos cheveux avec de l’eau chaude, chez votre coiffeuse ou en prenant une douche. Cette habitude va ternir la chevelure une fois sèche. Vaut mieux le laver à l’eau tiède et rincer avec un jet d’eau froide après le shampoing.

Appliquer des crèmes protectrices quand vous sortez sous le soleil. Les rayons UV sont très nocifs aux cheveux comme à la peau. Un soin capillaire hydratant et protecteur vous évite les cheveux cassants et fragilisés.

Utilisez un masque capillaire naturel

Pensez à appliquer un masque capillaire naturel, une ou deux fois par semaine. Pour obtenir un résultat capillaire plus brillant, préparez votre bain d’huiles maison avec de l’huile d’alma ou d’huiles végétales de coco, d’argan,…

Avec ces bons conseils, vous aurez à coup sûr de beaux cheveux avant l’été.